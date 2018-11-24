Лунин против Алавеса: "сухие" ворота, нормальные оценки, активная игра ногами и фейл, которым прогремели испанские СМИ

Украинский вратарь Андрей Лунин провел первый полный матч за Леганес в Примере. Нервничал, допустил несколько ляпов, но сохранил свои ворота "сухими". Оценки от статистических порталов и реакцию испанских СМИ читайте в нашем материале.

Андрей Лунин дождался полноценного шанса в Ла Лиге. Главный тренер Леганеса невероятно доверяет основному вратарю Ивану Куэльяру, однако 34-летний кипер травмировался. В предыдущем туре Лунин дебютировал в испанском топ-дивизионе с нескольких минут в конце матча против Жироны.

За время международного перерыва Куэльяр не успел восстановиться, а Андрей провел неплохой матч за сборную Украины. Вчера в 13 туре Примеры наш вратарь вышел в стартовом составе Леганеса и сыграл на поле весь поединок с Алавесом. Дебют в основе в Примере в целом удался – его команда одержала "сухую" победу (1:0).

"Пепинерос" владели инициативой, поэтому Лунин не имел много возможностей себя проявить. К сожалению, он запомнился двумя негативными моментами. В первом тайме украинский вратарь ошибся на выходе при подаче в штрафную – он не добрался до мяча и оставил ворота пустыми, а соперник из сложной ситуации пробил мимо цели.

Лунин едва не довел фанатов Леганеса до инфаркта в матче с Алавесом – сумасшедший финт за пределами штрафной

На 53 минуте Андрей допустил эпический фейл. Получив мяч за пределами штрафной, молодой вратарь растерялся под прессингом Собрино и едва не отдал сопернику круглого. После несколькосекундной смешной борьбы за мяч Лунин все же не позволил форварду обострить ситуацию, однако болельщики Леганеса и испанские СМИ имели за долг обратить внимание на такие чудеса от футболиста на контракте с Реалом.

Реакция испанских СМИ

Marca запостила видеоновость с этим эпизодом, подписав ее так – "Лунин дебютировал в Ла Лиге без пропущенного мяча... но был близок к тому, чтобы оконфузиться на весь мир".

"Арендованный у Реала вратарь провел первый лиговый матч в стартовом составе Леганеса и оставил свои ворота "сухими" в победной для "пепинерос" игре. На 53 минуте допустил серьезную ошибку, однако его фейл не имел для команды последствий", – добавляет авторитетное издание.

В отчете встречи Marca выделяет, что Алавес едва не сравнял счет с помощью Лунина, а кроме нервов украинца, фактически не имел реальных шансов спасти игру. "Голкипер Леганес в некоторых моментах выглядел неуверенно. Наиболее очевидной стала ситуация, в которой он почти потерял мяч за пределами штрафной под давлением Собрино. Маурисио Пеллегрино сделал ему замечание", – пишет журналист Хавьер Эстепа.

"В некоторых эпизодах Лунин слишком спешил", – тренер Леганеса Пеллегрино оценил игру украинца в матче с Алавесом

Другое популярное издание AS также характеризует игру Андрея "нервной" в отчете поединка. Видео с пресловутым "финтом" подписанно "Фейл ног Лунина". "Голкипер, выступающий за Леганес на правах аренды из Реала, дебютировал с победы и без пропущенного гола, но мог заплатить большую цену за провал своих ног", – отмечает AS.

Каталонский ресурс Mundo Deportivo не упустил шанса потроллить Реал: "Монументальная ошибка вратаря Лунина – большого подписания Флорентино Переса".

Лунин дебютировал за Леганес: худшая оценка в матче и 2 пропущенных гола после трех ударов в створ

Статистика и оценки

По статистическим данным Лунин провел неплохой матч. Что касается прямых обязанностей: совершил 2 сейва, раз выбил мяч кулаками, раз успешно сыграл на выходе, раз перехватил подачу соперника.

Удары по воротам Лунина (красные – мимо, зеленые – в створ, желтые – заблокированные)

Стоит отметить, что партнеры очень активно привлекали Андрея к розыгрышу мяча. За 90+ минут украинец отдал 28 передач. Обычная история для Леганеса, где основной вратарь Куэльяр в среднем за игру пасует 30,6 раза, однако для примера Тибо Куртуа в Реале имеет только 22 передачи на матч Примеры.

Точность пасов у Лунина была посредственной – 55% (средняя у Куэльяра – 57%, у Куртуа – 77%). С карты передач 19-летнего кипера заметна закономерность:

Практически все передачи на чужую половину поля не нашли адресатов

В рамках своей половины поля Лунин почти не ошибался

Статистический портал SofaScore выставил Лунину среднюю оценку в команде победителей – 7.2. Только 3 игрока Леганеса получили больше. Авторитетный WhoScored выставил похожие баллы, но на порядок ниже. Здесь украинец получил только 6.9.

Президент Леганеса прокомментировала возможность досрочного возвращения Лунина в Реал

Комментарии болельщиков

Поклонники Леганеса в сети отмечают, что Лунин выглядел ненадежно и нервничал. Конечно же, акцент многие делали на том неудачном эпизоде во втором тайме.

"Лунин пытается быть Нойером"

Lunin lol!!!trying to be Neuer there — Srijan (@srijancule) 23 листопада 2018 р.

"Лунин не внушает уверенности в своих защитников. Ряд сомнительных решений и игра на выходе в первом тайме, а теперь еще и запутался в ногах. Везет ему, что ушел с поля без пропущенного мяча".

Andriy Lunin isn’t inspiring much confidence from his back four. Couple of questionable decisions to try and claim the ball in the air in the first half, now that mix-up with his feet. Fortunate to still be clinging onto a clean sheet. — Simon Harrison (@simonhfootball) 23 листопада 2018 р.

"Сегодня Лунин выглядит нервным и неуверенным, но это нормально. Такая ситуация не должна волновать, все улучшится, было бы хорошо найти место, где всегда будешь играть".

Probablemente no hay puesto más comprometido en una plantilla que el de portero suplente... y más para un crío de 19 años. Hoy Lunin está nervioso e inseguro, pero es normal. No es preocupante, mejorará, pero, eso sí, convendría buscarle un destino donde juegue siempre. — Gonzalo Lastra (@GLP_87) 23 листопада 2018 р.

"Очень мало надежности дает Лунин. В двух моментах, когда Алавес исполнял стандарты, возникало ощущение опасности. Ну и конечно тот эпизод за пределами штрафной".

Que poca seguridad esta dando Lunin, en las dos veces que el Alavés colgó un balón parado al área ha habido sensación de peligro. Y claro la que sale del área — Mediapunta (@mediapuntismo) 23 листопада 2018 р.

"После просмотра этого матча я должен сказать только одну вещь. Если бы Лунин не пришел в Мадрид, он бы сейчас играл против киевского Динамо. А Серантес был бы вторым голкипером Леганеса".