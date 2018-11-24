Лунин против Алавеса: "сухие" ворота, нормальные оценки, активная игра ногами и фейл, которым прогремели испанские СМИ

Украинский вратарь Андрей Лунин провел первый полный матч за Леганес в Примере. Нервничал, допустил несколько ляпов, но сохранил свои ворота "сухими". Оценки от статистических порталов и реакцию испанских СМИ читайте в нашем материале.
Андрей Лунин дождался полноценного шанса в Ла Лиге. Главный тренер Леганеса невероятно доверяет основному вратарю Ивану Куэльяру, однако 34-летний кипер травмировался. В предыдущем туре Лунин дебютировал в испанском топ-дивизионе с нескольких минут в конце матча против Жироны.
За время международного перерыва Куэльяр не успел восстановиться, а Андрей провел неплохой матч за сборную Украины. Вчера в 13 туре Примеры наш вратарь вышел в стартовом составе Леганеса и сыграл на поле весь поединок с Алавесом. Дебют в основе в Примере в целом удался – его команда одержала "сухую" победу (1:0).
"Пепинерос" владели инициативой, поэтому Лунин не имел много возможностей себя проявить. К сожалению, он запомнился двумя негативными моментами. В первом тайме украинский вратарь ошибся на выходе при подаче в штрафную – он не добрался до мяча и оставил ворота пустыми, а соперник из сложной ситуации пробил мимо цели.
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На 53 минуте Андрей допустил эпический фейл. Получив мяч за пределами штрафной, молодой вратарь растерялся под прессингом Собрино и едва не отдал сопернику круглого. После несколькосекундной смешной борьбы за мяч Лунин все же не позволил форварду обострить ситуацию, однако болельщики Леганеса и испанские СМИ имели за долг обратить внимание на такие чудеса от футболиста на контракте с Реалом.
Реакция испанских СМИ
Marca запостила видеоновость с этим эпизодом, подписав ее так – "Лунин дебютировал в Ла Лиге без пропущенного мяча... но был близок к тому, чтобы оконфузиться на весь мир".
"Арендованный у Реала вратарь провел первый лиговый матч в стартовом составе Леганеса и оставил свои ворота "сухими" в победной для "пепинерос" игре. На 53 минуте допустил серьезную ошибку, однако его фейл не имел для команды последствий", – добавляет авторитетное издание.
В отчете встречи Marca выделяет, что Алавес едва не сравнял счет с помощью Лунина, а кроме нервов украинца, фактически не имел реальных шансов спасти игру. "Голкипер Леганес в некоторых моментах выглядел неуверенно. Наиболее очевидной стала ситуация, в которой он почти потерял мяч за пределами штрафной под давлением Собрино. Маурисио Пеллегрино сделал ему замечание", – пишет журналист Хавьер Эстепа.
"В некоторых эпизодах Лунин слишком спешил", – тренер Леганеса Пеллегрино оценил игру украинца в матче с Алавесом
Другое популярное издание AS также характеризует игру Андрея "нервной" в отчете поединка. Видео с пресловутым "финтом" подписанно "Фейл ног Лунина". "Голкипер, выступающий за Леганес на правах аренды из Реала, дебютировал с победы и без пропущенного гола, но мог заплатить большую цену за провал своих ног", – отмечает AS.
Каталонский ресурс Mundo Deportivo не упустил шанса потроллить Реал: "Монументальная ошибка вратаря Лунина – большого подписания Флорентино Переса".
Лунин дебютировал за Леганес: худшая оценка в матче и 2 пропущенных гола после трех ударов в створ
Статистика и оценки
По статистическим данным Лунин провел неплохой матч. Что касается прямых обязанностей: совершил 2 сейва, раз выбил мяч кулаками, раз успешно сыграл на выходе, раз перехватил подачу соперника.
Удары по воротам Лунина (красные – мимо, зеленые – в створ, желтые – заблокированные)
Стоит отметить, что партнеры очень активно привлекали Андрея к розыгрышу мяча. За 90+ минут украинец отдал 28 передач. Обычная история для Леганеса, где основной вратарь Куэльяр в среднем за игру пасует 30,6 раза, однако для примера Тибо Куртуа в Реале имеет только 22 передачи на матч Примеры.
Точность пасов у Лунина была посредственной – 55% (средняя у Куэльяра – 57%, у Куртуа – 77%). С карты передач 19-летнего кипера заметна закономерность:
Практически все передачи на чужую половину поля не нашли адресатов
В рамках своей половины поля Лунин почти не ошибался
Статистический портал SofaScore выставил Лунину среднюю оценку в команде победителей – 7.2. Только 3 игрока Леганеса получили больше. Авторитетный WhoScored выставил похожие баллы, но на порядок ниже. Здесь украинец получил только 6.9.
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Комментарии болельщиков
Поклонники Леганеса в сети отмечают, что Лунин выглядел ненадежно и нервничал. Конечно же, акцент многие делали на том неудачном эпизоде во втором тайме.
"Лунин пытается быть Нойером"
"Лунин не внушает уверенности в своих защитников. Ряд сомнительных решений и игра на выходе в первом тайме, а теперь еще и запутался в ногах. Везет ему, что ушел с поля без пропущенного мяча".
"Сегодня Лунин выглядит нервным и неуверенным, но это нормально. Такая ситуация не должна волновать, все улучшится, было бы хорошо найти место, где всегда будешь играть".
"Очень мало надежности дает Лунин. В двух моментах, когда Алавес исполнял стандарты, возникало ощущение опасности. Ну и конечно тот эпизод за пределами штрафной".
"После просмотра этого матча я должен сказать только одну вещь. Если бы Лунин не пришел в Мадрид, он бы сейчас играл против киевского Динамо. А Серантес был бы вторым голкипером Леганеса".