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Модрич откровенно назвал причину своей невыразительной игры за Реал в начале сезона

15:00 133 Читати українською
Модрич откровенно назвал причину своей невыразительной игры за Реал в начале сезона
Лука Модрич / фото из соцсетей

Полузащитник Реала Лука Модрич объяснил, почему ему не удалось демонстрировать свой привычный уровень игры в начале нынешнего сезона.

"После чемпионата мира было трудно поддерживать прежнюю интенсивность. В течение турнира все складывалось удачно, после этого было трудно поддерживать тот же уровень.

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Чувствую, что сейчас заиграл лучше. Сказывались эмоции после чемпионата мира. Но для меня решающее значение имело отсутствие предсезонной подготовки. Мне она нужна была.

Теперь мне лучше во всем. И морально, и физически. Я замечаю, что стал лучше двигаться и принимать решение", – цитирует Модрича Marca.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Лука Модрич Лука Модрич Испания
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