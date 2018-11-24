Эйбар – Реал – 3:0 – видео голов и обзор матча

В матче 13 тура Ла Лиги Реал на выезде крупно уступил Эйбару и прервал свою 4-х матчевую победную серию. Смотрите видео голов и обзор матча Эйбар – Реал на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 13 тур

Эйбар – Реал – 3:0

Голы: Эскаланте, 16, Энрич, 52, Кике, 57

Хозяева уверенно обыграли более статусных гостей из Мадрида, забив в ворота Тибо Куртуа три "сухих" мяча.

Эйбар сенсационно разгромил Реал: 13 тур Ла Лиги, матчи субботы

Благодаря этой победе Эйбар вплотную приблизился к Реалу, набрав 18 очков и поднявшись на 7 место. "Королевский" клуб с 20 пунктами расположился на ступеньку выше.