Эйбар – Реал – 3:0 – видео голов и обзор матча

ЧМ 2018 — 16:07 51
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ЧМ-2018: ФИФА не допустила проведения антидопингового расследования незадолго до Мундиаля, – Football Leaks
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Карпаты – Десна: Филиппов забил классный гол в девяткуУкраина — 15:12 210
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"Рамос провалив допінг-тест, але УЄФА це приховав" – чи виправдано Football Leaks атакує Реал, скандал зачіпає і РоналдуИспания — 13:18 322
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Лунин против Алавеса: "сухие" ворота, нормальные оценки, активная игра ногами и фейл, которым прогремели испанские СМИИспания — 12:19 604
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Президент Леганеса прокомментировала возможность досрочного возвращения Лунина в РеалИспания — 11:15 540
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