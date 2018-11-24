Лунин едва не довел фанатов Леганеса до инфаркта в матче с Алавесом – сумасшедший финт за пределами штрафной

Андрей Лунин помог Леганесу одержать победу над Алавесом в 13-м туре Примеры.

Этот поединок стал для украинского голкипера первым в чемпионате Испании, который он начал в стартовом составе. Правда Лунин едва не затмил это событие эпической ошибкой.

Лунин в первом полном матче в Ла Лиге помог Леганес обыграть Алавес

В одном из игровых эпизодов вратарь Леганеса за пределами штрафной попытался технично обыграть нападающего соперника. Однако такая дерзость Лунина едва не привела к голу в собственные ворота.

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