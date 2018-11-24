toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ЛЬВОВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Лунин едва не довел фанатов Леганеса до инфаркта в матче с Алавесом – сумасшедший финт за пределами штрафной

00:04 221 Читати українською
Лунин едва не довел фанатов Леганеса до инфаркта в матче с Алавесом – сумасшедший финт за пределами штрафной
Андрей Лунин / фото из соцсетей

Андрей Лунин помог Леганесу одержать победу над Алавесом в 13-м туре Примеры.

Этот поединок стал для украинского голкипера первым в чемпионате Испании, который он начал в стартовом составе. Правда Лунин едва не затмил это событие эпической ошибкой.

Лунин в первом полном матче в Ла Лиге помог Леганес обыграть Алавес

В одном из игровых эпизодов вратарь Леганеса за пределами штрафной попытался технично обыграть нападающего соперника. Однако такая дерзость Лунина едва не привела к голу в собственные ворота.

Black Friday: потенциальные трансферы всех клубов Ла Лиги – Зинченко и Лунин в списках двух покупателей

Испания13 турМунисипаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Алавес: Пятница 23 ноября 2018

Леганес
Матч окончен
1 : 0
Алавес
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украинцы за рубежом Леганес - Алавес Испания Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
9
мин
Карпаты
14:00
Десна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук