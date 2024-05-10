Американец текущий сезон проводил, выступая за нидерландский клуб на правах аренды из "кулес". В соглашении между ПСВ и Барселоной был пункт о выкупе Сержиньо Деста.

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Как информирует Фабрицио Романо, после завершения сезона 23-летний защитник вернется в Барселону, поскольку клуб из Эйндховена не будет активировать опцию выкупа. Недавно Дест получил травму передней крестообразной связки. Именно это повлияло на окончательное решение ПСВ.

В текущем сезоне Сержиньо сыграл за нидерландцев 37 матчей, в которых забил два гола и отдал семь ассистов. Действующее соглашение Деста с Барселоной действует до 2025 года.

Напомним, американский защитник ушел из "кулес", поскольку Хави не доверял игроку и не предоставлял достаточного количества игрового времени.

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