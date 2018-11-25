Барселона вырвала драматическую ничью с Атлетико – Коста забил впервые за 9 месяцев в Примере

Атлетико и Барселона разошлись миром 1:1 в 13-м туре чемпионата Испании. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Испания. Примера, 13-й тур

Атлетико – Барселона – 1:1

Голы: Диего Коста, 77 – Дембеле, 90

Матч, как и онлайн-трансляция Атлетико – Барселона на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Каталонцы лидировали в чемпионате Испании, но мадридцы отставали всего на 1 балл. Поэтому в случае победы команда Симеоне имела все шансы возглавить таблицу Примеры.

Атлетико – Барселона: онлайн-трансляция матча

Первый тайм – это полный провал без каких-либо интересных моментов. Аж 3 удара на двоих за 45 минут и ни одного прицельного. Даже Месси со штрафного пробил так, что стыдно маме показать. Первый момент в матче пришел на 60-й минуте. Гризманн на правом фланге выиграл скоростную борьбу у Артура, сумел протолкнуть мяч в центр, но там каталонцы не позволили пробить из пределов своей вратарской – только отчаянный подкат Пике не позволил забить Диего Косте.

На 75-й минуте мяч попал в руку Семеду от головы партнера Видаля. Хиль Мансано взял помощь зала, но VAR не дал команды назначить пенальти. Для Атлетико это был бы подарок с небес. Не беда, забили с другого стандарта. С первого точного удара в матче! После первого углового мадридцев. Диего Коста не забивал в Примере 9 месяцев. С испанцем почему-то играл Рафинья – логично, что проиграл верховую борьбу.

Первый удар в створ ворот от Барсы завершился легким сейвом Облака после штрафного Месси. Гризманн приложился с перспективного стандарта, но не попал. На 90-й каталонцы сравняли в момент, когда Месси собрал у себя атлетов и протолкнул на Усмана Дембеле. Удар между ног Облака – ничья.

Барселона набирает 25 очков, у Атлетико 24. Севилья имеет шанс отвоевать лидерство чемпионата Испании – нужно просто обыграть в воскресенье Вальядолид в родных стенах.