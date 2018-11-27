Топ-10 розчарувань Ла Ліги у першій третині сезону: Лунін склав компанію потенційному володарю "Золотого м'яча"

"Футбол 24" розповідає про знаменитих виконавців елітного дивізіону Іспанії, які наразі не можуть проявити себе у сезоні 2018/19.

Лука Модріч

33-річний хавбек Реала продовжує розплачуватись за вихід збірної Хорватії у фінал чемпіонату світу. Модріч, який мав значно менше часу для відпочинку після Мундіалю, досі не набрав оптимальних кондицій. Слабка форма найкращого гравця світу за версією ФІФА стала однією з причин провальних виступів мадридського гранда на старті сезону.

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У восьми матчах Ла Ліги, враховуючи фіаско "бланкос" на Іпуруа, хорват передчасно покидав поле. Лише 1 асист за 13 стартових турів Прімери – жалюгідне досягнення для футболіста, який претендує на "Золотий м'яч".

Дієго Коста

Іспанець бразильського походження до матчу проти Барселони не відзначався у Ла Лізі божевільні 9 (!) місяців. Справжня катастрофа для зіркового форварда, який обійшовся Атлетіко у 66 млн євро. Однак слабка результативність – далеко не єдина проблема Кости. Вже найближчим часом екс-нападник Челсі ризикує лягти під ніж через хронічну травму ноги. За найоптимістичніших прогнозів, 30-річний гравець пропустить близько місяця.

Родріго

Ще один форвард у нашому списку, який доволі неочікувано провалив старт Ла Ліги. Влітку Родріго пов'язували з переходом в мадридський Реал, однак 1 гол за 13 турів навряд чи змусить "бланкос" повернутись до кандидатури гравця збірної Іспанії. Саме через слабку форму Родріго та його партнерів по атаці амбіційна Валенсія Пітера Ліма плентається у середині турнірної таблиці.

Гарет Бейл

Валлійський вінгер отримав розкішний шанс вийти з тіні Кріштіану Роналду, але дуже швидко з'ясувалось, що він не готовий вести за собою команду. Бейл видав багатообіцяючий старт сезону, відзначаючись у трьох матчах поспіль, а після цього просто розчинився. Гарет грає з помітною апатією та регулярно освистується фанатами "бланкос". Можливо, вже влітку зірковий форвард повернеться на Туманний Альбіон, де його послугами зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Іско

Колись мегаперспективний хавбек зараз нагадує посереднього футболіста. Marca доволі влучно описала нинішній етап кар'єри вихованця Малаги: "Він засидівся у кафе втраченої молодості". Слабку форму Іско підтверджує лише одна гольова передача у Прімері. Крім цього, 26-річний футболіст все частіше опиняється на лаві запасних мадридського гранда. Досі він провів лише один повний матч – на Камп Ноу, коли Барселона обіграла Реал з рахунком 5:1.

Андрій Лунін

Український голкіпер Реала, який був орендований влітку Леганесом, провів лише один поєдинок на старті сезону. Наставник "пепінерос" Маурісіо Пеллегріно зовсім не довіряє Луніну, роблячи ставку на іспанського ветерана "Пічу" Куельяра. Зрештою, отримавши шанс проявити себе, Андрій припустився фейлу, над яким кепкувала уся Іспанія. У поєдинку з Леганесом екс-кіпер Зорі почав незграбно фінтити за межами карного майданчика та ледь не привіз собі безглуздий гол.

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Малком

Барселона влітку спровокувала величезний скандал, висмикнувши бразильця з-під носа у Роми. Малком перебрався на Камп Ноу з Бордо за 42 млн євро, але наразі отримує дуже мало часу, щоб проявити себе. Ернесто Вальверде, регулярно залишаючи вінгера поза заявками, дав чітко зрозуміти, що бразилець – це трансфер керівництва клубу. Вінгер з'являвся на полях Прімери лише 5 разів, не забивши жодного гола.

Крістіан Тельйо

Вихованець каталонського гранда після вояжів у Порту та Фіорентину з перемінним успіхом виступає за Бетіс Кіке Сетьєна. Тельйо повинен був стати одним з ключових виконавців нового проекту "огірків", але наразі 27-річний вінгер залишається у статусі вічно перспективного. Крістіан лише тричі з'являвся у стартовому складі андалусійців та не відзначався результативними ударами.

Карлос Бакка

Колумбійський форвад не викликає великої довіри з боку головного тренера Вільяреала Хав'єра Кальєхи. Бакка доволі рідко потрапляє в основний склад "Жовтої Субмарини", забивши 1 гол після 13 турів. Єдиний влучний постріл Карлоса приніс валенсійцям перемогу над Леганесом. Після цього зірковий нападник "впав у сплячку".

Емре Мор

Один з найталановитіших гравців Туреччини ніяк не може адаптуватись до іспанського футболу. Після доволі посереднього минулого сезону Мор продовжує грати на нервах у керівництва галісійського клубу, яке виклало Борусії Д за його трансфер 13 млн євро. 21-річний турок взяв участь у 6-ти матчах Ла Ліги – 0 голів та 0 асистів.

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