"Тогда он не говорил о коррупции": звезды сборной Бразилии жестко ответили Месси, вспомнив Айтекина

Защитники сборной Бразилии Маркиньос и Тьяго Силва после победы над Перу в финале Копа Америка-2019 (3:1) ответили на обвинения Лионеля Месси, который заявлял, что судьи помогали "селесао" выиграть турнир

"Обидно, что звезда мирового футбола и человек, которого все уважают, рассказывает о таких вещах. Арбитры также много ошибались в пользу Барселоны, но тогда Месси ничего не говорил о коррупции. Он должен принять собственное поражение", – цитирует Маркиньоса Olé.

Месси раскритиковал арбитраж после проигранного полуфинала Копа Америка

Капитан бразильцев Тьяго Силва, который перед матчем против Аргентины называл Месси лучшим игроком в истории, также остался разочарованным из-за слов "блохи".

"Мне сложно комментировать заявление Месси о коррупции. Иногда, когда мы проигрываем, то пытаемся обвинить всех, кроме себя. Не думаю, что Лео говорил с плохим намерением, но он это сказал. Игроки ПСЖ также могли жаловаться на бессмысленное суддивсство Айтекин, но они этого не делали", – отметил Силва.

Напомним, что после поражения в полуфинале Копа Америка от Бразилии Месси обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и несправедливом судействе в пользу хозяев турнира. В матче за третье место капитан сборной Аргентины получил очень спорную прямую красную и полемика продолжилась.

Фінали ЧС та Копа Амеріка, провал у вирішальних поєдинках – 9 "проклять" Мессі у складі збірної Аргентини