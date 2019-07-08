"Тоді він не говорив про корупцію": зірки збірної Бразилії жорстко відповіли Мессі, пригадавши Айтекіна

Захисники збірної Бразилії Маркіньйос та Тьяго Сілва після перемоги над Перу у фіналі Копа Амеріка-2019 (3:1) відповіли на звинувачення Ліонеля Мессі, який заявляв, що судді допомагали "селесао" виграти турнір.

"Прикро, що зірка світового футболу та людина, яку всі поважають, розповідає про такі речі. Арбітри також багато помилялись на користь Барселони, але тоді Мессі нічого не говорив про корупцію. Він повинен прийняти власну поразку", – цитує Маркіньйоса Olé.

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Капітан бразильців Тьяго Сілва, який перед матчем проти Аргентини називав Мессі найкращим гравцем в історії, також залишився розчарованим через слова "блохи".

"Мені складно коментувати заяву Мессі про корупцію. Інколи, коли ми програємо, то намагаємось звинуватити усіх, крім себе. Не думаю, що Лео говорив з поганим наміром, але він це сказав. Гравці ПСЖ також могли скаржитись на безглузде суддівсство Айтекіна, але вони цього не робили", – зазначив Сілва.

Нагадаємо, що після поразки у півфіналі Копа Амеріка від Бразилії Мессі звинуватив КОНМЕБОЛ у корупції та несправедливому суддівстві на користь господарів турніру. У матчі за третє місце капітан збірної Аргентини отримав дуже спірну пряму червону і полеміка продовжилась.

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