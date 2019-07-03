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Месси раскритиковал арбитраж после проигранного полуфинала Копа Америка

08:51 59 Читати українською
Месси раскритиковал арбитраж после проигранного полуфинала Копа Америка
Месси спорит с арбитрами / Marca

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение своей команды в 1/2 финала Копа Америка Бразилии.

"Мы устали от странных судейских решений на этом Копа Америка. Сегодня арбитр ни разу не пересмотрел VAR, это просто невероятно. Я надеюсь, что Американская футбольная конфедерация что-то сделает, но я не думаю, что это на что-то повлияет, ведь Бразилия всем руководит.

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Если не принимать во внимание результат, то сегодня мы показали великолепную игру. Мы приложили большие усилия, поэтому бразильцы не были лучше нас.

Мы очень старались, но не смогли реализовать свои моменты. Аргентина попала в штангу и перекладину, но не смогла забить", – передает слова Месси Marca.

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