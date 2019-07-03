Фінали ЧС та Копа Амеріка, провал у вирішальних поєдинках – 9 "проклять" Мессі у складі збірної Аргентини

Він виграв 34 трофеї з Барселоною і лише один – зі збірною Аргентини. Ліонель Мессі та його команда знову зазнали невдачі на великому турнірі.

Ліонель Мессі знову не допоміг збірній Аргентини здобути перемогу на серйозному турнірі – у півфіналі Копа Амеріка-2019 "альбіселесте" поступились Бразилії та припинили боротьбу за трофей.

Бразилія – Аргентина: феноменальний 36-річний герой, Мессі знову без трофеїв зі збірною, "селесао" у фіналі Копа Амеріка

Попри всю велич 32-річного Мессі, в його активі у складі національної команди залишається лише перемога на Олімпійських іграх-2008, а також "золото" чемпіонату світу-2005 серед команд U-20 – через 14 років досягнення Ліонеля повторили українські юнаки. Навряд чи ці нагороди переважать над тим розчаруванням, яке відчуває один з двох найкращих футболістів сучасності після невдачі на кожному серйозному турнірі національних збірних.

Копа Амеріка-2019 стала 9-ю спробою Мессі виграти значний трофей у складі Аргентини. Як і попередніх 8 випадків, похід Лео та "альбіселесте" за кубком виявився невдалим. Пригадуємо попередні вильоти та невдачі Аргентини з 5-разовим володарем "Золотого м'яча" у складі. Варто відзначити, що Мессі у фатальних для його збірної матчі не забивав жодного разу, хоча є найкращим бомбардиром в історії "альбіселесте" – 68 голів.

ЧС-2006, 1/4 фіналу. Німеччина – Аргентина – 1:1 – 4:2 по пен.)

Дебютна невдача для Мессі у складі національної команди. На шляху "альбіселесте" до фіналу Мундіалю стала Німеччина. Основний час чвертьфінального поєдинку завершився унічию 1:1, а в серії післяматчевих пенальті фартовішими виявились представники Європи – 4:2.

У тому матчі нападник Барселони не з'явився на полі. Всього ж у активі тоді ще 19-річного Мессі 1 гол на турнірі, який він забив у ворота Сербії та Чорногорії в матчі 2-го туру.

Копа Амеріка-2007, фінал. Бразилія – Аргентина – 3:0

Перший програний фінал Лео у складі "альбіселесте". Кривдником Аргентини, як і на Копа-Амеріка-2019, стала Бразилія. Мессі вийшов у стартовому складі, проте це не врятувало його команду від розгромної поразки – бразильці знищили суперника з рахунком 3:0 та виграли свій 8-й континентальний трофей.

На тому турнірі Мессі відзначився двома голами – у чвертьфіналі з Перу та півфіналі проти Мексики.

ЧС-2010, 1/4 фіналу. Аргентина – Німеччина – 0:4

Знову чемпіонат світу, знову чвертьфінал, знову Німеччина. Проте цього разу Бундестім легко розтрощила Аргентину, забивши 4 голи без відповіді. На тому Мундіалі Мессі вже був безапеляційним гравцем основи, але не забив на турнірі жодного м'яча, завдавши при цьому 29 ударів по воротах.

Цікаво, що в сезоні 2009/10, що передував чемпіонату світу, Лео забив 34 голи у Ла Лізі та 8 – у Лізі чемпіонів.

Копа Амеріка-2011, 1/4 фіналу. Аргентина – Уругвай – 1:1 (4:5 по пен.)

Перший же раунд плей-офф став для "альбіселесте" фатальним. Основний час чвертьфінального поєдинку проти Уругваю завершився унічию 1:1, а в серії пенальті уругвайці виявились сильнішими. Мессі, який бив першим, свій удар реалізував, проте єдиний промах в пасиві Карлоса Тевеса.

До слова, на тому Копа Амеріка Мессі також не забив жодного гола, за винятком того удару в серії пенальті. Цей турнір став другим поспіль, на якому зірка "альбіселесте" жодного разу не вразив ворота суперників.

ЧС-2014, фінал. Аргентина – Німеччина – 0:1

Втретє поспіль кривдником Мессі на чемпіонаті світу стала збірна Німеччини, проте та поразка, напевне, стала найболючішою для всієї Аргентини. В екстра-таймі фінального матчу Мундіалю Маріо Гьотце, який вийшов на заміну, забив єдиний гол у поєдинку та приніс Німеччині титул чемпіона світу.

До слова, у Мессі в тому фіналі був шикарний момент, проте форвард його не реалізував. Всього ж в активі Ліонеля на тому турнірі 4 голи. ФІФА визнала аргентинця найкращим гравцем турніру.

Копа Амеріка-2015, фінал. Чилі – Аргентина – 0:0 (4:1 по пен.)

Другий рік поспіль Аргентина зупинилась за крок від трофею. У фіналі Копа Амеріка проти господаря турніру Чилі "альбіселесте" поступились лише в серії післяматчевих пенальті. Основний час поєдинку завершився нульовою нічиєю, а у серії пенальті влучнішими були чилійці. Мессі свій удар реалізував, проте схибили Ігуаїн та Банега. Вирішальний удар знущально виконав Алексіс Санчес.

В активі Мессі на турнірі один гол та два вдалих 11-метрових у серії пенальті.

Копа Амеріка-2016, фінал. Чилі – Аргентина – 0:0 (4:2 по пен.)

Вже за рік вся Аргентина відчула дежавю – у фіналі ювілейного Кубка Америка "альбіселесте" знову грали проти Чилі. І знову основний час поєдинку завершився без голів, а Аргентина поступилась лише в серії післяматчевих пенальті.

Мессі бив першим в команді і не реалізував свій удар, пробивши вище воріт. 4:2 – перемога Чилі, після чого Мессі заявив про завершення кар'єри в складі національної команди. Проте за кілька місяців форвард змінив своє рішення та повернувся у збірну Аргентини.

До слова, Мессі на тому турнірі забив 5 голів, ставши другим найкращим бомбардиром після Едуардо Варгаса.

ЧС-2018, 1/8 фіналу. Франція – Аргентина – 4:2

Найбільш ранній виліт Аргентини з будь-якого турніру з Мессі у складі. "Альбіселесте" вже в 1/8 фіналу потрапили на Францію – як виявилось, майбутніх переможців чемпіонату. Аргентина по ходу зустрічі навіть вела в рахунку, проте неймовірний гол Павара та дубль Кіліана Мбаппе вивів у чвертьфінал саме європейців.

В активі Мессі лише 1 гол на Мундіалі – у ворота Нігерії в матчі 3-го туру.

Копа Амеріка-2019

Остання невдача Мессі та компанії. Після невпевненого виходу з групи та проходу Венесуели у чвертьфіналі Аргентина потрапила на Бразилію. В матчі із суперечливим суддівством господарі турніру здобули перемогу 2:0 та зіграють у фінальному поєдинку проти переможця пари Чилі – Перу.

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Зусиль Мессі у матчі проти Бразилії виявилось недостатньо. Форвард був чи не найкращим у своїй команді, проте весь турнір провів доволі блідо – лише один гол, та й той з пенальті. Проте є й інша "родзинка" – Мессі вперше заспівав гімн Аргентини, за ігнорування якого його часто засуджували вболівальники.

Прокляття, якому немає кінця. Наступного року Мессі вдесяте спробує виграти трофей у складі збірної Аргентини – саме його країна спільно з Колумбією прийме черговий Копа Амеріка. Можливо, з ювілейної спроби Ліонель все ж перерве серію невдач?

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