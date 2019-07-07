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Месси: Все сделано для того, чтобы Бразилия победила на Копа Америка

08:51 54 Читати українською
Месси: Все сделано для того, чтобы Бразилия победила на Копа Америка
Лионель Месси / beIN SPORTS

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси резко раскритиковал судейство на Копа Америка-2019.

12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Лионель Месси
 
Гари Медель 41’
Артуро Видаль 59’
12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Гари Медель
41’ Лионель Месси
59’ Артуро Видаль

"Я очень возмущен, потому что я не заслуживал красной карточки. Думаю, мы провели очень хороший матч. Мы вели в счете, но, к сожалению, существует коррупция, судьи.

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Мы покидаем турнир с чувством, что нам не разрешили играть в финале, мы были готовы к лучшему результату. В матчах с Бразилией и Чили мы показали свою лучшую игру, но произошло то, что произошло.

Думаю, в этом нет сомнений – все подготовлено для того, чтобы Бразилия выиграла Копа Америка. Надеюсь, VAR и судьи не помешают Перу, потому что эта команда может победить", – приводит слова Месси CBS Sports.

Напомним, сборная Аргентины победила Чили в матче за 3-е место (2:1), а Месси был удален с поля на 37-ой минуте.

Копа Америка-2019 Аргентина – Чили: справедливая победа "альбиселесте", нефарт "ла рохи" и скандальные решения арбитра

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Копа Америка-2019 Аргентина – Чили: справедливая победа "альбиселесте", нефарт "ла рохи" и скандальные решения арбитра
03:36
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Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Аргентина - Чили Мир Лионель Месси Лионель Месси Аргентина Аргентина Бразилия Бразилия Перу Перу
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