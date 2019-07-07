Месси: Все сделано для того, чтобы Бразилия победила на Копа Америка

Звездный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси резко раскритиковал судейство на Копа Америка-2019.

"Я очень возмущен, потому что я не заслуживал красной карточки. Думаю, мы провели очень хороший матч. Мы вели в счете, но, к сожалению, существует коррупция, судьи.

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Мы покидаем турнир с чувством, что нам не разрешили играть в финале, мы были готовы к лучшему результату. В матчах с Бразилией и Чили мы показали свою лучшую игру, но произошло то, что произошло.

Думаю, в этом нет сомнений – все подготовлено для того, чтобы Бразилия выиграла Копа Америка. Надеюсь, VAR и судьи не помешают Перу, потому что эта команда может победить", – приводит слова Месси CBS Sports.

Напомним, сборная Аргентины победила Чили в матче за 3-е место (2:1), а Месси был удален с поля на 37-ой минуте.

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