Аргентина – Чили: арбитр поединка объяснил скандальное решение удалить Месси и Меделя

Главный арбитр поединка за третье место на Копа Америка между Аргентиной и Чили Марио Диас де Вивар в послематчевом рапорте объяснил свое решение удалить Лионеля Месси и Гари Меделя.

"Использование ненормативной, оскорбительной или унизительной лексики и/или жестов. Потасовка с соперником в неигровом эпизоде ​​без мяча. Сильный удар соперника плечом", – написал рефери в рапорте об удалении Месси.

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"Использование ненормативной, оскорбительной или унизительной лексики и/или жестов. Потасовка с соперником в неигровом эпизоде ​​без мяча. Грубые удары соперника грудью и рукой, прежде чем его остановили партнеры по команде", – пояснил арбитр красную карточку Меделя, передает MSN.

Напомним, в поединке за третье место на Копа Америка на 37 минуте игры произошла потасовка между Меделем и Месси, главный арбитр матча удалил обоих футболистов. К слову, Аргентина победила Чили со счетом 2:1.

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