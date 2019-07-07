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АРГЕНТИНА - ЧИЛИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КОПА АМЕРИКА-2019

Аргентина – Чили: арбитр поединка объяснил скандальное решение удалить Месси и Меделя

11:37 149 Читати українською
Аргентина – Чили: арбитр поединка объяснил скандальное решение удалить Месси и Меделя
Удаление Месси и Медела / Соцсети

Главный арбитр поединка за третье место на Копа Америка между Аргентиной и Чили Марио Диас де Вивар в послематчевом рапорте объяснил свое решение удалить Лионеля Месси и Гари Меделя.

12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Лионель Месси
 
Гари Медель 41’
Артуро Видаль 59’
12’ Серхио Агуэро
22’ Пауло Дибала
41’ Гари Медель
41’ Лионель Месси
59’ Артуро Видаль

"Использование ненормативной, оскорбительной или унизительной лексики и/или жестов. Потасовка с соперником в неигровом эпизоде ​​без мяча. Сильный удар соперника плечом", – написал рефери в рапорте об удалении Месси.

Скандальное удаление Месси и необычный гол Агуэро в видеообзоре матча Аргентина – Чили – 2:1

"Использование ненормативной, оскорбительной или унизительной лексики и/или жестов. Потасовка с соперником в неигровом эпизоде ​​без мяча. Грубые удары соперника грудью и рукой, прежде чем его остановили партнеры по команде", – пояснил арбитр красную карточку Меделя, передает MSN.

Напомним, в поединке за третье место на Копа Америка на 37 минуте игры произошла потасовка между Меделем и Месси, главный арбитр матча удалил обоих футболистов. К слову, Аргентина победила Чили со счетом 2:1.

Копа Амеріка-2019 Аргентина – Чилі: справедлива перемога "альбіселесте", нефарт "ла рохи" та скандальні рішення арбітра

blog_ava
Копа Америка-2019 Аргентина – Чили: справедливая победа "альбиселесте", нефарт "ла рохи" и скандальные решения арбитра
03:36
735
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Мир Аргентина - Чили Чили Чили Копа Америка Копа Америка-2019 Копа Америка-2019 Лионель Месси Лионель Месси Гари Медель Гари Медель Аргентина Аргентина
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