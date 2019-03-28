Сульшер визначився з трьома трансферами МЮ – партнер Ярмоленка у списку на 200 млн євро з потенційним рекордом

Керманич Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер покликаний провести "капітальний ремонт" першої команди.

Норвезький фахівець отримав від керівництва клубу не лише повноцінний контракт, але й пристойну суму на літню трансферну кампанію, інформує Daily Mail.

Ядром нового проекту "червоних дияволів" начебто повинні стати три британські футболісти: вінгер дортмундської Бурсії Джейдон Санчо, правий латераль Крістал Пелас Аарон Ван-Біссака та опорний хавбек Вест Хема Деклан Райс.

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Віце президент манкуніанців Ед Вудворд вважає, що на придбання цих молодих гравців вистачить 200 млн євро. Трансфер 20-річного партнера Андрія Ярмоленка, який дебютував за Англію у матчі проти Чехії, оцінюється у 40 млн євро. Ще близько 30 млн євро доведеться викласти за прудконогого Ван-Біссаку.

Натомість придбання Санчо ризикує перетворитись на рекордний трансфер в історії Манчестер Юнайтед. Дортмундська Борусія не горить бажанням відпускати одну з головних сенсацій поточного сезону, однак бажання самого футболіста повернутись на Туманний Альбіон може зіграти вирішальну роль. Якщо Санчо наполягатиме на переході, то "джмелі" вимагатимуть у Манчестер Юнайтед близько 110 млн євро. Нагадаємо, що чинний рекордсмен Поль Погба обійшовся свого часу клубу з Олд Траффорд у 105 млн.

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