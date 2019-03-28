"Я с первого дня чувствовал себя здесь, как дома", – Сульшер прокомментировал подписание контракта с Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер отреагировал на полноценное назначение наставником команды.

"С первого дня, как я сюда приехал, я чувствовал себя, как дома. Для меня была честь играть за Манчестер Юнайтед, а теперь начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и персонал за проделанную нами работу.

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Я всегда мечтал об этой работе и без сомнений я рад получить возможность длительно возглавлять команду и достигать успехов, которых наши фаны заслуживают", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Клуб заключил контракт с норвежским специалистом сроком на 3 года.