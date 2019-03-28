toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

"Я с первого дня чувствовал себя здесь, как дома", – Сульшер прокомментировал подписание контракта с Манчестер Юнайтед

17:00 32 Читати українською
"Я с первого дня чувствовал себя здесь, как дома", – Сульшер прокомментировал подписание контракта с Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / АПЛ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер отреагировал на полноценное назначение наставником команды.

"С первого дня, как я сюда приехал, я чувствовал себя, как дома. Для меня была честь играть за Манчестер Юнайтед, а теперь начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев были фантастическим опытом, и я хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и персонал за проделанную нами работу.

Бильбо Сульшер: норвежский канал объявил о назначении специалиста в Манчестер Юнайтед сценой из Хоббита

Я всегда мечтал об этой работе и без сомнений я рад получить возможность длительно возглавлять команду и достигать успехов, которых наши фаны заслуживают", – цитирует Сульшера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Клуб заключил контракт с норвежским специалистом сроком на 3 года.

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
15
мин
Кьево
21:30
Кальяри
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук