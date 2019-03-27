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Барселона предлагает Манчестер Юнайтед двух своих игроков в обмен на Рашфорда

14:26 214 Читати українською
Барселона предлагает Манчестер Юнайтед двух своих игроков в обмен на Рашфорда

Каталонская Барселона готовит грандиозный обмен игроками с Манчестер Юнайтед.

У Маркуса Рашфорда заканчивается контракт с Манчестер Юнайтед в июне 2020 года и форвард пока отказался продлить его с "красными дьяволами". Барселона знает, что подписать английского форварда будет сложно, и именно поэтому каталонский клуб имеет сразу два варианта обмена игроков, чтобы осуществить этот трансфер.

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Первым вариантом может стать бразилец Коутинью, который не оправдал потраченных на него денег и недоволен своим местом в команде. Полузащитник уже связался со своими агентами и сообщил о том, что хочет сменить клуб. Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании Коутинью и Барселона может воспользоваться этим, чтобы подписать Рашфорда.

Барселона рассматривает возможность подписания Рашфорда

Другой альтернативой является Малком. Бразилец не входит в планы Вальверде и считает, что его стиль игры подойдет для Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Рашфорд сыграл в 38 матчах в составе Манчестер Юнайтед, отметившись 12 голами и 9 голевыми передачами.

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Испания Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
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