Падение Джеррарда, сенсационный Блэкберн и легендарный камбэк Ман Сити: лучшие чемпионские развязки в истории АПЛ

"Футбол 24" предлагает вспомнить лучшие развязки в битве за чемпионство в истории английской Премьер-лиги. Сезон 2018/19 также имеет все шансы войти в историю – Манчестер Сити и Ливерпуль настроены очень решительно.

Ливерпуль и Манчестер Сити сошлись в неистовой борьбе за победу в АПЛ 2018/19. Скорее всего, гонка продлится до последнего тура – вполне вероятный расклад, при котором судьбу чемпионства решит разница мячей. Сейчас команда Юргена Клоппа опережает действующих чемпионов на 2 очка, однако у "горожан" есть игра в запасе.

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Подобной борьбы за титул в Англии не видели уже несколько лет. В прошлом сезоне Манчестер Сити опередил МЮ на 19 очков, в первенстве 2016/17 Челси стал чемпионом с 7-очковым отрывом, а годом ранее сенсационный Лестер тоже выиграл титул за несколько туров до финиша. И только текущий сезон дарит настоящую интригу в борьбе за звание сильнейшей команды Англии.

По этому случаю популярное британское издание FourFourTwo вспомнило лучшие чемпионские гонки в истории Премьер-лиги (с момента ее основания в 1992 году). "Футбол 24" предлагает вспомнить эти легендарные мгновения и своим читателям.

Арсенал выиграл свой первый титул АПЛ – сезон 1997/98

Чемпионат Англии 1997/98 стал первым полноценным для Арсена Венгера во главе "канониров". Тогда еще совсем не легендарный тренер сумел привести команду к ее первому чемпионскому титулу Премьер-лиги (впоследствии к нему добавятся еще 2).

В составе Арсенала сверкали Марк Овермарс, Патрик Виейра, Деннис Бергкамп и Тони Адамс, которые стали лидерами команды-чемпиона. Лондонцы стартовали не слишком удачно – был период, когда Манчестер Юнайтед лидировал с отрывом в 11 очков. Однако в середине сезона Арсенал набрал крейсерский ход, выдав серию без поражений продолжительностью в 18 матчей.

В итоге команда Арсена Венгера опередила своих оппонентов из Манчестера лишь на 1 очко.

Манчестер Юнайтед отыграл 12 очков у Ньюкасла – сезон 1995/96

По ходу чемпионата команда Кевина Кигана имела гандикап перед Манчестер Юнайтед в 12 очков. Казалось, впервые с 1927 года чемпионский титул прибудет на Сейнт Джеймс Парк, однако "сороки" умудрились растратить преимущество за 15 туров до окончания чемпионата.

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Манчестер Юнайтед благодаря Райану Гиггзу, Дэвиду Бекхэму, Эрику Кантона и другим звездам манкунианцев сумели опередить своих соперников на 4 очка. Решающую роль при этом сыграли две победы в очных поединках – 2:0, 1:0.

Ливерпуль отдал титул Манчестер Сити – сезон 2013/14

В том чемпионате команда Брендана Роджерса была очень близка к чемпионству. По сути, Ливерпуль сам упустил победу в чемпионате, ведь судьба титула была только в его руках.

Стивен Джеррард, Рахим Стерлинг, Луис Суарес и компания подошли к поединку против Челси с 11-матчевой победной серией. Однако знаменитое падение Стивена Джеррарда, гол Дембы Ба в первом тайме и мяч Виллиана во втором принесли победу команде Жозе Моуринью.

Этот результат вывел Манчестер Сити в лидеры чемпионата благодаря лучшей разнице голов. В следующем матче против Кристал Пэлас Ливерпуль вел со счетом 3:0 и продолжал атаковать, пытаясь улучшить разницу мячей. Однако Пэлас сумели сравнять счет и лишили мерсисайдцев шансов на титул. Слезы Луиса Суареса и других игроков фанаты Ливерпуля помнят до сих пор.

Требл Манчестер Юнайтед – сезон 1998/99

Лучший сезон в истории Манчестер Юнайтед. Команда Алекса Фергюсона (тогда еще не сэра) выиграла АПЛ, Лигу чемпионов и Кубок Англии. Если о легендарном финале ЛЧ на Камп Ноу слышали все, то "зарубу" в АПЛ помнят не так много любителей футбола.

Основным оппонентом команды Фергюсона стал Арсенал, который отстал всего на 1 очко. Судьба чемпионства решалась в последнем туре, ведь неделей ранее Арсенал проиграл Лидса и уступил лидерство. Манчестер Юнайтед по ходу встречи в последнем туре уступал Тоттенхэму, однако вырвал победу 2:1 и стал чемпионом Англии.

Блэкберн шокировал Англию – сезон 1994/95

Сенсационный Блэкберн, в составе которого сиял Алан Ширер (34 гола по итогам сезона), стал чемпионом впервые за 81 год. Команда-сенсация Кенни Далглиша завоевала титул только в последнем туре. Главный конкурент Блэкберна в лице Манчестер Юнайтед потерял очки в матче против Вест Хэма и подарил чемпионство Роверс.

Невероятный камбэк Манчестер Сити в компенсированное время – сезон 2011/12

Борьбу за титул вели команды из Манчестера – Юнайтед и Сити. В последнем туре команде Роберто Манчини нужно было обыграть немотивированный КПР. На 90-й минуте "горожане" уступали 1:2, а Манчестер Юнайтед готовился праздновать очередное чемпионство.

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Однако Ман Сити не сдался. Голы Эдина Джеко и Серхио Агуэро в компенсированное время принесли титул "горожанам". Это чемпионство стало первым для Сити за более чем 50 лет, а крик комментатора "Агуэроооооооо" после решающего взятия ворот войдет в историю Премьер-лиги.