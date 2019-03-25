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Санчо – в Манчестер Юнайтед: в Боруссии Д прокомментировали слухи о потенциальном трансфере

22:01 13 Читати українською
Санчо – в Манчестер Юнайтед: в Боруссии Д прокомментировали слухи о потенциальном трансфере
Джейдон Санчо / Фото ФК Боруссия Д

В лагере дортмундской Боруссии скептически оценивают возможность продажи своего форварда Джейдон Санчо.

Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк дал однозначный ответ относительно возможности продажи Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед.

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"Я не имею ни малейшего понятия об интересе со стороны Манчестер Юнайтед. И, если честно, нам это вообще не интересно", – цитирует Цорка Bild.

Контракт Санчо с Боруссией Д рассчитан до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне форвард сыграл за "шмелей" 35 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 13 ассистов.

Напомним, Джейдон перешел в Боруссию Д с Манчестер Сити летом 2017 года.

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