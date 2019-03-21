Соперники Украины, обидчики Динамо и Шахтера: 10 новоявленных звезд раскрутят трансферный рынок на миллионы

Еще на старте сезона 2018/19 о них мало кто знал. Лука Йович, Каллум Хадсон-Одой, Жоау Фелиш и другие молодые звезды футбола, за несколько месяцев сделавшие себе имя стоимостью в десятки миллионов евро.

Мадридское издание Marca считает, что Реал дорогостоящим трансфером Милитао положил начало целой серии событий на будущем рынке переходов. Если учесть, что перед тем еще и Барселона подписала 21-летнего Фрэнки Де Йонга, который обойдется минимум в 75 млн евро, а Челси по аналогичной схеме (новичок прибывает только летом) выложил 64 миллиона за 20-летнего Кристиана Пулишича, то летнее трансферное окно в какой-то степени можно считать торжественно открытым.

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Но это еще не конец. Летом 2019-го нас может накрыть новая лавина приобретений молодых звезд, которые стоят бешеные десятки миллионов евро, хотя еще буквально вчера были так называемыми ноунеймами. Итак, перед вами десятка футболистов, которые достались их клубам за бесценок, чтобы стать их громкими именами на рынке трансферов в ближайшее время. Некоторых из них украинский болельщик знает не понаслышке, с некоторыми вот-вот познакомится.

Лука Йович

Несколько недель назад 21-летний нападающий помог Айнтрахту выбить донецкий Шахтер из Лиги Европы. В Харькове Лука отдал ассист, на своем поле голом приложился к разгрому. А вот накануне Йович забил дебютный гол за Сербию – в матче против Германии. Впереди поединки отбора Евро-2020 с Португалией и Украиной, в которых второй лучший бомбардир Бундеслиги (15 голов и 5 ассистов) попытается развить свой результат. Интересно, что Лука принадлежит лиссабонской Бенфике. Айнтрахт имеет право выкупить его контракт летом за 12 млн евро, чтобы потом значительно выгоднее продать. Барселона, Реал, топ-клубы АПЛ и Бундеслиги уже стоят в длиннющей очереди – легче назвать гранд, который им не интересуется.

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Лаутаро Мартинес

Интер заплатил за 21-летнего аргентинца каких-то 14 миллионов этим летом. Гораздо больше миланский клуб сможет попросить год спустя. Лаутаро Мартинес отметился голом и ассистом, став решающим в дерби против Милана. Если Интер и забыл об отсутствии Икарди, то благодаря его земляку, который наколотил 6 мячей за 2 с половиной месяца в 2019-м.

Джейдон Санчо

Когда великие мира сего отпускают своих воспитанников за копейки, чтобы потом сыпать бешеными суммами налево и направо, кто-то делает по-настоящему блестящий бизнес. Боруссия приобрела 18-летнего Санчо менее чем 2 года назад, заплатив Манчестер Сити 8 миллионов евро. Сейчас Джейдон стоит минимум в 10 раз больше и уже успел дебютировать за национальную сборную Англии. Будьте уверены, Дортмунд продаст Санчо только за космическую сумму.

Жоау Фелиш

Еще при уволенному Руй Витории 19-летний талант играл преимущественно в дубле Бенфики. Новый тренер поставил на таланта молодежной сборной Португалии, и тот засиял. Жоау Фелиш за несколько месяцев увеличил свою стоимость с 15 до 35 млн евро, но это далеко не предел. Сейчас на оттянутого форварда (может и в полузащите), который забил 9 голов и сделал 5 ассистов с начала года, претендуют гранды мирового масштаба. Сумма отступных в его контракте прописана на уровне 120 млн евро, и Жоау Фелиш вполне может принести эти деньги лиссабонцам. А пока совсем не удивительно, что 19-летний вундеркинд готовится дебютировать за Португалию против... Украины уже на взрослом уровне.

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Кшиштоф Пйонтек

Дженоа уже круто наварилась на 23-летнем форварде сборной Польши, которого летом подписывала за 4,5 млн евро. Милан зимой выкупил второго лучшего бомбардира Серии А (19 голов, столько же у Роналду) за 35 миллионов, а новый потенциальный покупатель вынужден будет выложить на стол уж совсем неприличную сумму. Пйонтек и с "россонери" продолжил свою голевую серию, отличившись 7 раз за свои первые 5 матчей в стартовом составе.

Николя Пепе

Единственный, кто выдерживает голеадорський темп звезд ПСЖ в чемпионате Франции. Лилль сенсационно идет на втором месте, претендуя на прямое попадание в Лигу чемпионов. Этого не было бы, если б не 23-летний ивуарийский вингер. Николя Пепе наколотил 17 голов и сделал 8 ассистов, приобщившись к более чем половине забитых мячей своей команды. Уступает только феноменальному Мбаппе. Достался Лиллю за 10 млн евро в 2017 году. Стоит теперь раз в 5 больше. Находится на радарах европейских топ-клубов.

Кай Хаверц

Ему всего 19, а он уже стоит 65 млн евро. Утроил количество голов за сезон по сравнению со своим лучшим годом. Его называют самым большим немецким талантом со времен Тони Крооса. Хаверц на слуху уже третий сезон. Забил 13 голов, хотя играет атакующего полузащитника или на правом фланге. Байер, рано или поздно, не сможет его удержать, но покупатели должны подготовить громадный мешок денег.

Каллум Хадсон-Одой

Воспитанник Челси демонстрирует впечатляющую производительность в атаке, несмотря на статус только резервиста, который далеко не всегда получает от Сарри шанс. В свои 18 дважды забил киевскому Динамо в Лиге Европы, приняв участие в обоих разгромах. Причем в Лондоне ему хватило и 13 минут на поле. Хадсон-Одой мог бы перейти в Баварию за 40 млн евро, если бы не трансферный бан Челси. Боруссия Д видит в Каллуме потенциальную замену Санчо. Еще в прошлом сезоне он играл за резерв Челси, а теперь принял участие в 9 голах взрослой команды (5 забил сам), то есть отмечается результативным действием каждые менее чем 100 минут. А еще Хадсон-Одой готовится дебютировать за национальную сборную Англии.

Николо Дзаньоло

Парень, который почти что случайно попал в Рому, уже успел переписать историю в Лиге чемпионов. Интер отдал 19-летнего атакующего полузащитника за 4,5 млн евро, потому что уж очень хотел переманить Наингголана. Дзаньоло уже вырос в 10 раз, и кажется, что это совсем не предел.

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Рубен Невеш

Еще один полузащитник сборной Португалии, который имеет неплохие шансы выйти против Украины. Продукт академии Порту неожиданно перешел в клуб второго английского дивизиона перед стартом предыдущего сезона. Это сработало – Вулверхэмптон поднялся в АПЛ. "Волки" заплатили за 22-летнего опорника менее 20 млн евро, а будут требовать более 100. Рубен Невеш – маэстро голов с дальних дистанций, но может и результативный пас отдать. Его гол и ассист помогли выбить Ливерпуль и Манчестер Юнайтед из Кубка Англии, где "Вулвз" прошли в полуфинал. А в чемпионате Англии Вулверхэмптон уступает только гигантам из топ-6.

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