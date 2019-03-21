Суперники України, кривдники Динамо і Шахтаря: 10 новоявлених зірок розкрутять трансферний ринок на мільйони

Ще на старті сезону 2018/19 про них мало хто знав. Лука Йовіч, Каллум Хадсон-Одой, Жоау Феліш та інші молоді зірки футболу, які за декілька місяців зробили собі ім'я вартістю у десятки мільйонів євро.

Мадридське видання Marca вважає, що Реал коштовним трансфером Мілітао дав початок цілій серії подій на майбутньому ринку переходів. Якщо врахувати, що перед тим ще й Барселона підписала 21-річного Френкі Де Йонга, який обійдеться мінімум у 75 млн євро, а Челсі за аналогічною схемою (новачок прибуває лише влітку) виклав 64 мільйони за 20-річного Крістіана Пулішіча, то літнє трансферне вікно якоюсь мірою можна вважати урочисто відкритим.

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Та це ще не кінець. Улітку 2019-го нас може накрити нова лавина придбань молодих зірок, які коштують шалені десятки мільйонів євро, хоча ще буквально вчора були так званими ноунеймами. Отже, перед вами десятка футболістів, які дістались їх клубам за безцінь, щоб стати їх гучними іменами на ринку трансферів уже найближчим часом. Деяких з них українский вболівальник знає не з чуток, з деякими ось-ось познайомиться.

Лука Йовіч

Кілька тижнів тому 21-річний нападник допоміг Айнтрахту вибити донецький Шахтар з Ліги Європи. У Харкові Лука віддав асист, на своєму полі голом доклався до розгрому. А ось напередодні Йовіч забив дебютний гол за Сербію – у матчі проти Німеччини. Попереду поєдинки відбору Євро-2020 з Португалією та Україною, в яких другий найкращий бомбардир Бундесліги (15 голів і 5 асистів) спробує розвинути свій результат. Цікаво, що Лука належить лісабонській Бенфіці. Айнтрахт має право викупити його контракт влітку за 12 млн євро, щоб потім значно вигідніше продати. Барселона, Реал, топ-клуби АПЛ і Бундесліги вже стоять у довжелезній черзі – легше назвати гранд, який ним не цікавиться.

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Лаутаро Мартінес

Інтер заплатив за 21-річного аргентинця якихось 14 мільйонів цього літа. Значно більше міланський клуб зможе попросити рік потому. Лаутаро Мартінес відзначився голом та асистом, ставши вирішальним у дербі проти Мілана. Якщо Інтер і забув про відсутність Мауро Ікарді, то завдяки його земляку, який наколотив 6 м'ячів за 2 з половиною місяці 2019-го.

Джейдон Санчо

Коли великі світу цього відпускають своїх вихованців за копійки, щоб потім сипати шаленими сумами наліво і направо, хтось робить блискучий бізнес. Борусія придбала 18-річного Санчо менш ніж 2 роки тому, заплативши Манчестер Сіті 8 мільйонів євро. Зараз Джейдон коштує мінімум у 10 разів більше та вже встиг дебютувати за національну збірну Англії. Будьте певні, Дортмунд продасть Санчо лише за космічну суму.

Жоау Феліш

Ще при звільненому Руй Віторії 19-річний талант грав переважно у дублі Бенфіки. Новий тренер поставив на таланта молодіжної збірної Португалії, і той засяяв. Жоау Феліш за декілька місяців збільшив свою вартість з 15 до 35 млн євро, але це далеко не межа. Зараз на відтягнутого форварда (може і в півзахисті), який забив 9 голів і зробив 5 асистів з початку року, претендують гранди світового масштабу. Сума відступних в його контракті прописана на рівні 120 млн євро, і Жоау Феліш цілком може принести ці гроші лісабонцям. А поки зовсі не дивно, що 19-річний вундеркінд готується дебютувати за Португалію проти... України вже на дорослому рівні.

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Кшиштоф Пйонтек

Дженоа вже круто наварилась на 23-річному форварді збірної Польщі, якого влітку підписувала за 4,5 млн євро. Мілан взимку викупив другого найкращого бомбардира Серії А (19 голів, стільки ж у Роналду) за 35 мільйонів, а новий потенційний покупець змушений буде викласти на стіл вже зовсім непристойну суму. Пйонтек і з "россонері" продовжив свою гольову серію, відзначившись 7 разів за свої перші 5 матчів у стартовому складі.

Ніколя Пепе

Єдиний, хто витримує голеадорський темп зірок ПСЖ у чемпіонаті Франції. Лілль сенсаційно йде на другому місці, претендуючи на пряме потрапляння в Лігу чемпіонів. Цього не було б, якби не 23-річний івуарійський вінгер. Ніколя Пепе наколотив 17 голів і зробив 8 асистів, долучившись до більше ніж половини забитих м'ячів своєї команди. Поступається лише феноменальному Мбаппе. Дістався Ліллю за 10 млн євро у 2017-му. Коштує тепер разів у 5 більше. Перебуває на радах європейських топ-клубів.

Кай Хаверц

Йому лише 19, а він уже коштує 65 млн євро. Потроїв кількість голів за сезон порівняно зі своїм найкращим роком. Його називають найбільшим німецьким талантом з часів Тоні Крооса. Хаверц на слуху вже третій сезон. Забив 13 голів, хоча грає атакувального півзахисника або на правому фланзі. Байєр, рано чи пізно, не зможе його втримати, але покупці повинні підготувати величезний мішок грошей.

Каллум Хадсон-Одой

Вихованець Челсі демонструє вражаючу продуктивність в атаці, незважаючи на статус лише резервіста, який далеко не завжди отримує від Саррі шанс. У свої 18 двічі забив київському Динамо в Лізі Європи, взявши участь в обох розгромах. Причому в Лондоні йому вистачило і 13 хвилин на полі. Хадсон-Одой міг би перейти в Баварію за 40 млн євро, якби не трансферний бан Челсі. Борусія Д бачить у Каллумі потенційну заміну Санчо. Ще в минулому сезоні він грав за резерв Челсі, а тепер взяв участь у 9 голах дорослої команди (5 забив сам), тобто відзначається результативною дією кожні менш ніж 100 хвилин. А ще Хадсон-Одой готується дебютувати за національну збірну Англії.

Ніколо Дзаньйоло

Хлопець, який мало не випадково потрапив у Рому, вже встиг переписати історію в Лізі чемпіонів. Інтер віддав 19-річного атакувального півзахисника за 4,5 млн євро, бо так хотів переманити Наінгголана. Дзаньйоло вже виріс у 10 разів, і видається, що це зовсім не межа.

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Рубен Невеш

Ще один півзахисник збірної Португалії, який має непогані шанси вийти проти України. Продукт академії Порту несподівано перейшов у клуб другого англійського дивізіону перед стартом попереднього сезону. Це спрацювало – Вулверхемптон піднявся в АПЛ. "Вовки" заплатили за 22-річного опорника менше 20 млн євро, а вимагатимуть понад 100. Рубен Невеш – маестро голів з дальніх дистанцій, який може і результативний пас віддати. Його гол та асист допомогли вибити Ліверпуль і Манчестер Юнайтед з Кубка Англії, де "вулвз" пройшли у півфінал. А в чемпіонаті Англії Вулверхемптон поступається лише гігантам з топ-6.

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