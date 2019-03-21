Португалия – Украина: Роналду удивляет смешным фейлом, или Великое возвращение после 9-месячного перерыва

Один из лучших игроков мира возвращается в свою национальную сборную после 9-месячного перерыва. Украина – его первый соперник.

Последний раз Роналду надевал футболку сборной Португалии 30 июня 2018 года, когда пиренейцы уступили Уругваю в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 (1:2). После этого Криштиану решил сделать паузу в международной карьере и пропустил групповой этап Лиги Наций, хотя команда Сантуша выглядела более чем убедительно даже без своего лидера. Действующие чемпионы Европы финишировали первыми в группе с итальянцами и поляками, не потерпев по ходу дебютного турнира УЕФА ни одного поражения. Следовательно, уже летом Роналду будет иметь возможность завоевать свой очередной титул с Португалией, да еще и на родине. Финал Лиги наций принимать Порту и Гимарайнш.

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На фото: Роналду на тренировке сборной Португалии перед матчем против Украины

Прошлым летом Роналду покидал сборную Португалии, имея кучу нерешенных проблем. Он болезненно прощался с мадридским Реалом, который не хотел повышать ему зарплаты, но теперь, видимо жалеет, боролся с испанской налоговой, а также отбивался от обвинений об изнасиловании. К слову, "дело Майорги" до сих пор преследует 5-кратного обладателя "Золотого мяча". По слухам, из-за опасений, что Криша могут задержать в США, Ювентус готов отказаться от турне по Северной Америке в пользу Азии.

Однако перед стартом нового этапа в сборной Португалии КР7 имеет гораздо больше поводов для радости, чем почти год назад. Сейчас 34-летний форвард находится в феноменальной форме, фактически самостоятельно вынеся мадридский Атлетико в плей-офф Лиги чемпионов. Роналду оформил хет-трик, а футбольный мир снова оказался у его ног. Несмотря на уже далеко не юный возраст Криштиану продолжает демонстрировать невероятный бомбардирский инстинкт, 19 голов в дебютном сезоне в Серии А – яркое тому подтверждение. Наиболее популярный футболист планеты, возможно, немного потерял в скорости, но замечательная физическая форма и безупречная игра в штрафной соперника полностью нивелируют этот недостаток. Даже такие монстры как Годин и Хименес не смогли ничего сделать с португальским хищником на Ювентус Стэдиум.

Роналду всегда блестяще выглядит в последние три месяца сезона, когда на кону находится судьба титулов. По информации португальской прессы, тренерский штаб во главе с Фернанду Сантушем остался пораженным формой главной звезды команды на первой тренировке перед матчами против Украины и Сербии. Криш, как всегда, работал до седьмого пота, а также вдохновлял своим примером партнеров. "Возвращение Роналду – очень важная новость для команды и болельщиков. Он делает нас намного сильнее и увереннее в себе", – отметил перед поединком с "сине-желтыми" Бернарду Силва.

Защитник Ювентуса Жоау Канселу также убежден, что КР7 обязательно станет ключом к успешному старту пиренейцев в отборе к Евро-2020: "Он – лучший игрок мира, который продолжает переписывать историю своего клуба и национальной сборной. Крштиану поможет нам одержать 6 очков, я убежден в этом ".

Криштиану еще не сказал последнего слова в сборной Португалии, хотя уже сейчас может гордиться титулом рекордсмена своей национальной команды по количеству матчей (154) и голов (85). Ни один другой футболист в истории европейского футбола не забивал больше, чем Рон в составе сборной. Не так давно он опередил легендарного венгра Ференца Пушкаша, который длительное время находился на вершине рейтинга с 84-ю мячами. Однако Кришу еще есть, что доказывать, прежде всего, самому себе. Али Даеи – его очередная цель. Только иранец опережает португальскую звезду по международным голами во всем мире – 109.

Матчем против Украины Роналду принимает новый персональный вызов. Евро-2020 может стать его "лебединой песней" в составе сборной. Он хочет уйти красиво и сделать почти невозможное – защитить титул. Да Луш ожидает от своего идола нового подвига, но, надеемся, команда Шевченко сделает все возможное, чтобы испортить настроение одному из лучших игроков планеты. Будем верить, что поворотах Пятова он будет пробивать с таким же успехом, как на одной из тренировок португальцев. Видео этого фейла уже стало вирусным в социальных сетях. Нам такое подходит...

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