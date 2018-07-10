Вулверхемптон, Мендеш і китайські схеми. Чому агент "законно" керує клубом, в який може перейти Зінченко

Вулверхемптон, який проявляє серйозний інтерес до українського півзахисника Олександра Зінченка, непокоїть інші англійські клуби. "Футбол 24" розповідає, як "вовки" законними методами обходять правила FA.

У минулому сезоні Вулверхемптон виборов путівку в АПЛ, достроково вигравши перше місце у Чемпіоншипі. Клуб у дуже короткі терміни став успішним, і для цього були конкретні причини – прихід китайських власників і зв'язок з португальським агентом Жорже Мендешем.

Олександр Зінченко цього трансферного вікна може опинитися у Вулверхемптоні. Дізнаємося більше про потенційно новий клуб українця, до якого не дуже тепло ставляться в АПЛ.

Яке відношення має Мендеш до Вулверхемптона

Влітку 2016 року Вулверхемптон придбала китайська компанія Fosun International. Вкласти кошти у "вулвз" китайцям порадив і допоміг відомий агент Жорже Мендеш. За півроку до того представники Fosun викупили частину акцій агентства Мендеша Gestifute. Угода з Жорже визначила дії компанії на футбольному ринку – її фінансові потоки почав направляти португалець. Тобто він виступає радником, якого беззастережно слухаються.

Як Мендеш вплинув на клуб

Завдяки Жорже Мендешу "вулвз" підписали низку якісних футболістів, які за інших умов не продовжили б кар'єру у Чемпіоншип. Вже у перший "грошовитий" сезон-206/17 у команду прийшли Елдер Кошта (13.5 млн фунтів) та Іван Кавалейру (7 млн фунтів).

Наступного року, коли виникла чітка ціль підвищитися в класі, на "Молінью" привезли перспективного хавбека Рубена Невеша (16 млн фунтів), який подавав великі надії у Порту. Діогу Жота і Віллі Боллі підсилили команду на правах оренди, а згодом для обох були оформлені офіційні трансфери (12.6 та 10.8 млн фунтів відповідно).

Цього літа "вовкам" безкоштовно дістався голкіпер збірної Португалії Руй Патрісіу – агент і гравець скористалися скандалами в лісабонському Спортінгу та розірвали контракт. Можна відзначити й розширення складу завдяки Родеріку Міранді та Рубену Вінагре. Мендеш також привів свою людину на пост головного тренера – Вулверхемптон очолив його друг Нуну Ешпіріту Санту, який перед тим працював з Порту.

Зараз в англійському клубі офіційно перебувають 7 клієнтів компанії Gestifute, ще декілька гравців, які мали стосунок до португальських клубів, переїхали на "Молінью" за безпосереднього сприяння Мендеша.

Наскільки це все законно

Наприкінці минулого сезону клуби Чемпіоншипу звернулися до Англійської футбольної ліги (EPL) та Футбольної асоціації (FA) з проханням оцінити законність діяльності Жорже Мендеша та його контори у Вулверхемптоні.

Річ у тім, що в правилах FA є пункти, які нібито порушують "вовки".

1. FA забороняє власникам клубів одночасно володіти ще й пакетом акцій якогось агентства, або мати в ньому інтерес.

Свого часу виконавчий директор "вулвз" Лорі Дерімпл підтвердив, що власник їхнього клубу Fosun International має певний відсоток акцій в компанії Gestifute. Суть претензій від інших клубів зрозуміла.

2. FA забороняє агентам мати інтерес в певному клубі, володіючи більш ніж 5% його акцій, займати певну посаду в клубі, а також мати матеріальний, фінансовий, адміністративний чи будь-який інший вплив на роботу клубу.

Вплив Мендеша на справи Вулверхемптона очевидний. Вищеописані трансфери фактично здійснювалися за сприяння португальського агента, питання тільки в юридичній складовій.

Як Вулверхемптон викручується

EPL і FA провели перевірку, за підсумками якої не виявили порушень. Офіційного обгрунтування, як діяльність Вулверхемптона може вписуватися в рамки правил, попри очевидні порушення, ці структури не надали, однак обізнані джерела пролили світло в британській пресі.

1. Виявляється, Fosun International володіє 20% акцій Gestifute (про що говорилося на найвищому рівні) не напряму. Цю частку акцій агентства викупила інша компанія – Shanghai Foyo, власником якої є засновник Fosun International Го Гуанчан. По суті, Вулверхемптоном і частиною акцій Gestifute володіє одна людина, однак на папері це дві різні структури. Відповідно, ніякого порушення немає.

"Я не знаю, чому вони на нас скаржаться. Ми офіційно пройшли всі перевірки", – коментує звернення Лідса, Астон Вілли та Дербі до EPL голова правління Вулверхемптона Джефф Ші.

"Наскільки я знаю, EFL і FA не мають жодного занепокоєння щодо нашої діяльності. Ми працюємо в межах правил і нічого не будемо змінювати в майбутньому", – додав Ші.

2. Мендеш офіційно не займає жодної посади в структурі Вулверхемптона – до нього також ніях претензій. Представники клубу неодноразово запевняють, що португалець виступає виключно радником у певних питаннях, але він нічого не вирішує.

"Жорже – мій друг, він обізнаний у футболі. Розпочинаючи діяльність у новій сфері, вам потрібен радник, який може підказати, як діяти. У когось є друзі серед агентів, які допомагають вивчити ринок, це нормально", – знову ж виправдовується Ші.

Попри те, що в першій команді Вулверхемптона перебувають 6 гравців компанії Мендеша та, ні сам Жорже, ні його Gestifute не фігурують в офіційних паперах FA щодо трансферів цих футболістів.

Найгучніше придбання "вулвз" Рубен Невеш – його агентом в документах записаний португальський посередник Жорже Пірес. Пірес також виступив агентом у трансферах молодих талантів Поте, Рубена Вінагре та Бубакара Анне для Вулверхемптона.

Оренда Діогу Жоти офіційно оформлена на іспанського агента Карлоса Букеро, а повноцінний трансфер вже на Gestifute – єдиний раз, коли компанія Мендеша засвітилася у переходах "вовків". Ще раніше посередниками у переходах (Елдер Кошта, Іван Кавалейру, Жоау Тейшейра) виступали Карлос Осоріо та Валдір Кардосо.

Виконавчий директор Вулверхемптона Лорі Дерімпл підтвердив, що Мендес мав вплив на деякі трансфери, однак лише в ролі радника.

Чому занепокоєні інші англійські клуби

Клуби Чемпіоншипу зверталися до EPL, бо вважають, що Вулверхемптон завдяки тісним зв'язкам з Gestifute мав перевагу на трансферному ринку. Дійсно, ті ж Рубен Невеш чи Діогу Жота не потрапили б в перший англійський дивізіон без співпраці Мендеша та "вулвз" – агент прилаштував би таких гравців на вищому рівні.

Занепокоєння в АПЛ щодо появи такого Вулверхемптона не менші. Клуби еліти мають ще більше причин для невдоволення. Володіючи достатніми фінансовими можливостями, вони на рівних умовах претендували на клієнтів Жорже Мендеша. Коли ж поряд буде клуб-протеже агента, ласі шматки клієнтури Gestifute поїдуть на "Молінью". Руй Патрісіу – перший яскравий приклад, на черзі Андре Сілва з Мілану. Потенційне особисте зацікавлення Мендеша в позитивних результатах "вулвз" нервує навіть топ-клуби, які працюють з його підопічними.

Чи має потенційний трансфер Зінченка відношення до Мендеша

Англійська преса повідомляє про інтерес від "вулвз" до Олександра Зінченка, якому важко буде конкурувати за місце в першій команді Манчестер Сіті. Авторитетні джерела запевняться, що перехід українця може коштувати Вулверхемптону 16 млн фунтів, що зробить його рекордним підписанням клубу (також за 16 млн фунтів на "Молінью" переїхав Рубен Невеш).

Клуб проводить деякі трансфери без участі Мендеша: Бенік Афобе, Джон Радді, Раян Беннетт, Баррі Дуглас (з яким, можливо, і доведеться конкурувати на лівому фланзі Зінченку). Однак найдорожчі переходи здійснюються за сприяння португальського агента. Топ-4 вхідні трансфери – це його протеже. Важко повірити, що "вовки" битимуть свої рекорди без Мендеша.

Втім, можливий перехід Зінченка, схоже, ніяк не стосується Жорже Мендеша. Чи добре це? Навряд чи. Якщо у португальця знайдеться хороший варіант на позицію Олександра – клуб скористається цим варіантом (інша справа, що ще навіть не зрозуміло, в якій ролі Вулверхемптон збирається використовувати українця). Дуже сумнівно, що "вулвз" зможуть дати якісь гарантії для Зінченка, а якщо й дадуть – не обов'язково виконають.

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