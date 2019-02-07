Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – талант Бенфіки, який закохав у себе футбольну Європу

Бенфіка влітку влаштує аукціон за свого суперталанта Жоау Феліша. "Футбол 24" пояснює, чому "новий Роналду" настільки крутий.

Лісабонська Бенфіка відома своїм вмінням готувати футболістів світового рівня. Давід Луїс, Анхель Ді Марія, Ян Облак, Бернарду Сілва та Едерсон. Це далеко не вичерпний перелік гравців, які встигли заявити про себе у складі португальського гранда, перш ніж перейти у топ-клуби.

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Молодіжна команда Бенфіки справедливо вважається однією з найсильніших на континенті. Зокрема, за останні 5 років лісабонці двічі грали у фіналі Юнацької ліги УЄФА. То ж не дивно, що провідні європейські клуби пристально стежать за талантами португальців.

Черговою зіркою, яка невдовзі може покинути Ештадіу да Луж, може стати Жоау Феліш. 19-річний нападник проводить лише перший сезон в основній команді Бенфіки, але вже встиг стати одним із лідерів.

В нинішньому сезоні на його рахунку 17 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі. Кращі показники в Бенфіці мають лише визнані майстри Піцці та Сеферовіч. Однак Феліш провів на полі всього 575 хвилин, тоді як швейцарець 964, а досвідчений португалець взагалі 1629.

Звісно, що на батьківщині Кріштіану Роналду будь-якого молодого гравця, який зміг гучно про себе заявити, будуть порівнювати з 5-разовим володарем "Золотого м’яча". Хоча за стилем гри вони зовсім не схожі. Якщо й шукати якийсь зірковий прототип, то це, радше, буде Філіппе Коутінью із Барселони.

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Його улюблена позиція на полі – відтягнутий форвард. Але Жоау з легкістю може зіграти "десятку" або ж на будь-якому фланзі нападу. Португалець, попри свій молодий вік, дуже впевнено почувається в роботі з м’ячем. Він легко виходить з-під пресингу, спокійно може комбінувати з партнерами в один дотик. Найголовніше – він не просто не боїться ризикувати, а знає, коли це можна робити. Така молодеча зухвалість часто перетворюється в голи або створені моменти для одноклубників.

Наразі найбільшою слабкістю Феліша варто вважати його вік. У нього хороші антропометричні дані, але попрацювати над тілом не завадило б. Як для 19-річного юнака, з цим проблем немає. Але для конкуренції на дорослому рівні йому поки що не вистачає фізичної сили та агресивності в єдиноборствах із суперниками.

Бенфіка прекрасно розуміє, який діамант дістався їм від заклятого конкурента – футболіст провів 6 років у системі Порту. Лісабонці вже зараз готують підгрунтя для майбутнього аукціону за гравця. Подейкують, що взимку Ліверпуль пропонував за Феліша шалені 60 мільйонів фунтів, але дістав облизня.

Ціна Жоау, якщо вірити авторитетному порталу Transfermarkt, сягає 15 млн євро, але в таких трансферах покупці платять не за самого гравця, а за його потенціал.

В чергу за Фелішем вже вишикувалися ледь не всі європейські гранди. Вже повідомлялося, що за гравцем слідкують Барселона, Реал, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Челсі, Арсенал, Ліверпуль, Ювентус, Інтер та Мілан.

Будь-кого такий ажіотаж міг би збити з пантелику, але Жоау, здається, добре знає, чого хоче: "Мене не лякають цифри, різні порівняння та інтерес від найсильніших клубів світу. Я хотів би зіграти разом з Кріштіану Роналду, тому що він просто найкращий. Ідол, ікона, приклад для всіх. Гра з таким монстром, як він, дозволила б мені рости надалі".

Погодьтеся, дуже розсудлива заява, як для 19-річного хлопця. Зараз не можна точно сказати, чи виграє конкуренцію за футболіста нинішній клуб його кумира. Проте, якщо Феліш не знизить вимоги до себе, то, напевно, невдовзі зможе зіграти з Роналду, якщо не в Ювентусі, то у збірній Португалії.

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