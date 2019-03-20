Германия дома расписала результативную ничью с Сербией

Германия сыграла боевую ничью против Сербии, которая является соперником сборной Украины в отборе к Евро-2020.

Матч начался без остроты. Немцы задали достаточно высокий темп и различными передачами пытались найти слабости в обороне соперника, а сербы закрылись и ждали шанса для контратак. Как оказалось, ненапрасно: первый же их выпад на 11-й минуте привёл к угловому, после скидки с которого Йович воспользовался невнимательностью Зюле и пробил головой – 0:1.

Хозяева такого поворота не ожидали и навалились на штрафную Сербии, но настоящий момент удалось создать только после обрезки Максимовича – Вернер получил пас и ворвался в зону между центрбеками, пробив из пределов штрафной, но Дмитрович парировал!

Неплохое начало изменилось долгоц позиционной борьбой без остроты. Немцам катастрофически не хватало идей, а замысел сербов сводился к редким контратак. На 26-й минуте одна из них завершилась прорывом Йовича и ударом метров с 14-ти, однако Клостерманну в подкате удалось его заблокировать. Это был рядовой момент для матчей хороших команд, но у немецкой не было даже таких – Хаверц, Брандт и Хальстенберг растворились на поле. Только Вернер создавал остроту: так, на 37-й минуте он воспользовался рикошетом после прострела и пробил с линии вратарской, но сербов спас голкипер.

Концовка первого тайма осталась за сербами. На 41-й минуте им удалось разорвать оборону Германии фланговой атакой с выводом Льяича один на один с Нойером, но Адам из выгодной позиции почему-то пробил не в угол, а над перекладиной. На 44-й он же заработал штрафной, подачу с которого замкнул Миленкович – в последний момент немцев спас Та. После этого гости ещё и выиграли верховую борьбу при угловом.

В начале второго тайма Йоахим Львов снял с игры Хаверца и Брандта, выпустив Ройса и Горецку. Германия сразу перехватила инициативу: так, Марко на 59-й минуте ворвался на правый край штрафной, эффектно обыграл защитника и выстрелил метров с шести в ближний угол – Дмитрович парировал! На 65-й дал о себе знать Сане, который замкнул фланговую подачу ударом головой в Дмитровича, а в следующей атаке пяткой отдал на Гюндогана – Илкай обыграл голкипера и пробил в пустые ворота, однако Максимович в подкате выбил мяч с линии!

В конце концов, давление хозяев не могло не привести к голу. На 69-й минуте они наказали сербов за грубую обрезку Рукавины, разыграв быструю атаку с прострелом Марко Ройса и классным ударом Горецки под левую штангу – 1:1! Бундестим почувствовал "запах крови" и мог выйти вперёд на 73-й: Сане ворвался на правый край штрафной, одним движением уложил на газон двух защитников и выстрелил с минимального расстояния, а на 77-й мощно пробил со средней дистанции – в обоих случаях Дмитрович был на высоте! Уже через минуту немцы разыграли красивую комбинацию в одно касание с выводом Ройса один на один, но голкипер вовремя вышел из ворот и выбил мяч из-под ног Марко.

В последние 10 минут немцы продолжили висеть над штрафной Сербии, но гостям удалось перевести матч в плоскость физической борьбы, грубости и конфликтов – так, из-за травмы не доиграл матч Клостерманн, Сане лишь чудом не был удалён за неспортивное поведение, а Милан Павков получил красную за грубый подкат. В конце концов, арбитр завершил эту бойню финальным свистком, который просигнализировал о завершении матча боевой ничьёй.