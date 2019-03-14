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Реал объявил о трансфере защитника Порту Милитао

13:52 144 Читати українською
Реал объявил о трансфере защитника Порту Милитао

Мадридский Реал в своем Instagram официально подтвердил подписание защитника Порту Эдера Милитао.

Бразильский защитник, который может сыграть и опорного полузащитника, присоединится к "галактикос" летом.

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Милитао подписал с Реалом 6-летний контракт и может задержаться в клубе до лета 2025. Сумма трансфера составляет 50 млн евро, сообщает Transfermarkt.

Отметим, что Эдер Милитао стал игроком Порту только прошлым летом, перебравшись из родного Сан-Паулу. В сезоне 2018/19 провел 34 матча во всех турнирах и отличился 3-мя забитыми голами и 2-мя голевыми передачами.

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид Эдер Милитао Эдер Милитао
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