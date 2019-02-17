19-летний рекордсмен ЛЧ попросил свою маму больше не публиковать пикантные фото – красавица начала удалять

Николо Дзаньоло среди недели стал самым молодым в истории Лиги чемпионов итальянцем, который забил 2 гола. Франческа Коста – его сексапильная мать, которую иногда в шутку называют даже лучше сына, нового звезду Ромы. Полузащитник попросил маму завязать с откровеннными селфи.

Дзаньоло своими голами прервал беспроигрышную серию Порту, которая длилась 26 матчей. Ему на тот момент исполнилось всего 19 лет и 225 дней, так что своим достижением уже превзошел "Императора" Франческо Тотти и многих других итальянских легенд в ЛЧ. Лишь шестеро оформили дубль в Лиге чемпионов быстрее: Боян Кркич, Рауль Гонсалес, Килиан Мбаппе, Тео Уолкотт, Уэйн Руни и Патрик Клюйверт.

Его уже сравнивают с Погба, Джеррардом или Манчини. Фанаты "джаллоросси" надеются, что Николо станет для клуба столь же эпохальным, как Тотти. Начались даже разговоры о том, чтобы Дзаньоло примерил футболку с 10-м номером. Игрок молодежной сборной Италии скромно отмечает, что сравнивать его с Ческо не стоит, хотя он и успел забить 5 голов и отдать 2 ассиста в сезоне 2018/19. Однако в целом он "не против остаться в Роме навсегда".

Les presento a Francesca Costa, madre del joven futbolista, Zaniolo, quien milita en la Roma.



- La señora tiene 40 años y luce espectacular, sin embargo su hijo le ha pedido que ya no publique fotos en Instagram.



¿Qué opinan?

- Los leo pic.twitter.com/uDCTs4jXhl — El PRODU (@ProduOficial) 16 лютого 2019 р.

Ноунейм, забракованный из-за роста, стал рекордсменом Италии в ЛЧ: Николо Дзаньоло – "новый Тотти" для Ромы

Его мать Франческа Коста не менее блестяще выглядит в свой 41 год на просторах Инстаграма. Там она настолько популярна, что не очень сильно отстает по количеству подписчиков (232 000, а показатель вырос почти на 100 тысяч только за последнюю неделю) от своего сына (399 тисяч). Пришлось даже закрыть его от посторонних глаз. Эта синьора публиковала много откровенных и смешных фото в стиле юных дам, из-за которых ее сыну стало неудобно. Николо считает, что в таком почтенном возрасте негоже демонстрировать свое тело в столь пикантных ракурсах и чуть ли не ежедневно демонстрировать утиные губы.

"Хватит, мама! Что ты вытворяешь со своим ртом? Тебе же 40", – таким строгим образом прокомментировал хавбек Ромы одну из публикаций Франчески, информирует Corriere dello Sport. Жена бывшего итальянского футболиста Игоря Дзаньоло ответила в том духе, что не видит ничего страшного в своих фото.

"Мой профиль существует с 2010 года, когда вы еще и не подозревали о моем сыне. С тех пор я всегда публикую селфи похожего типа. От этих фото я не становлюсь худшей мамой". Однако многие ее посты уже действительно исчезли из Инстаграма и обозначены как удаленные. Очевидно, это также связано с желанием Ромы уберечь Дзаньоло от излишнего внимания и жесткого троллинга из-за неоднозначного поведения его матери в соцсети.

Жена экс-игрока сборной Украины продемонстрировала идеальную фигуру после родов и шокировала своей месячной зарплатой