У 7 років заробляв футболом: найкращий бомбардир Бундесліги загрожує Шахтарю та Україні, а вибирає між Реалом і Барсою

Лука Йовіч – один з найкрутіших героїв сезону 2018/19 в Лізі Європи та чемпіонаті Німеччини. Найкращий снайпер Айнтрахта готовий забивати Шахтарю і збірній України уже найближчим часом.

Уже 14-го лютого Йовіч і компанія кинуть виклик чемпіонам України в матчі 1/16 Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт. Він є однією з головних загроз у складі команди Хюттера. Найкращий бомбардир Бундесліги (14 голів і 3 асисти за 19 матчів) станом на прямо зараз – він обходить Лєвандовскі, Ройса, Алькасера, Тімо Вернера, а також своїх результативних партнерів Аллє й Ребіча. Другий найкращий голеадор сезону в ЛЄ (5 забитих). Автор кількох вражаючих рекордів німецького топ-чемпіонату. Забити 5 голів за 1 матч для Йовіча не проблема. Йому лише 21 рік, а він уже в топі трансферних бажань Барселони, Реала, Ліверпуля, Баварії та інших суперклубів. Така дев'ятка згодиться кожному. Справжнє відкриття сезону.

Футболісти, тренер і менеджмент Айнтрахта в топі Бундесліги – Шахтарю буде дуже складно в Лізі Європи

Поки Йовіч з нетерпінням очікує харківської битви з Шахтарем, а йому лайкає новачок Барси Кевін-Прінс Боатенг, є нагода пригадати його вже якравий футбольний шлях. Це непростий хлопець, адже його талант помітили у дуже ранньому віці. Уже в 7 років він почав заробяти на футболі. Коли став підлітком, його називали балканським Радамелем Фалькао. Немовірно, але Айнтрахту він дістався за 200 тисяч євро вартості оренди з правом викупу в Бенфіки. Тепер суму його відступних оцінюють на рівні 45 млн євро.

Народжений наприкінці 90-х у провінційній місцевості, яка межує між Боснією і Герцеговиною та Сербією. Боснійське село Батар настільки маленьке, що йому часто приписують сусідню Бієліну як місце народження. Сіра післявоєнна реальність, хлопець, який поступається одноліткам у розвитку. Менший за зростом, гірший за фізичними даними, але попри все золотий хлопчик. Це Сербія, а тут таланти помічають дуже рано, переспективу бачать не лише у велетнях. Може, тому представників країни, наслення якої мінімум у 6 разів менше, ніж України, суттєво більше на провідних ролях у топ-чемпіонатах, ніж наших хлопців.

Як сербські футболісти заробляють із 7-и років

Його можна було б порівняти з Мартіном Едегором. Настільки швидко увірватись у свій великого футболу дано не кожному. Норвежця зламали великі гроші Реала в юному віці, серб пішов розважливішим шляхом. Уже в 5 років він почав грати у футбол за 150 км від Белграда. Вуличний гравець, син футболіста-захисника, навчився бути безжальним до суперників ледь не з пелюшок. Забиває правою, лівою, головою – та як завгодно. Не дивно, що його батькові порадили взяти хлопчика, який значно вирізнявся серед усіх інших, на оглядини в столичну лігу талантів Міні Максі – там виступають діти від 4 до 12 років. Перші гроші приніс своїй бідній сім'ї у 7 років. Йовіч оформив хет-трик у дебютному матчі дитячої ліги, і його батько отримав пропозицію, від якої не відмовляються: 15 євро за кожен матч, а ще 17 – відшкодування за квитки з Бієліни до Белграда.

Стрімкий шлях вундеркінда у збірних

Інвестиції спрацювали. Саме в цій лізі 8-річного Луку помітили скаути Црвени Звезди. Батько возив свого сина на тренування до гранда сербського футболу, але заради економії в Белграді доводилось ночувати в їхній сімейній машині-розвалюсі. Незабаром прийшов перший успіх. Збірна Сербії U-16 для 14-річного хлопця як дебютна вершина і величезний аванс. У на рік старшій команді він повторював свої гольові здобутки – в середньому майже гол за гру. З U-18 перескочив у U-19 так само миттєво, як у нас минають 4-й клас школи. І знову 10 голів за 13 матчів як розуміння, що цей рівень занадто легко для нього – несіть новий.

У молодіжній збірній U-21 дебютував у 17. Тут вже забивав у кожному другому матчі, але й вікова різниця вражає: у нас частенько перспективними вважають тих, кому "тільки" 22. У 20-річному віці дебютував за головну команду Сербії і навіть зіграв проти Бразилії на Чемпіонаті світу. На молодіжному та юнацькому наколотив 44 голи за 59 матчів. Відбірковий цикл Євро-2020, в якому його збірна гратиме проти України має стати першим повноцінним для Йовіча в дорослому футболі. Тому він загрожує не лише Шахтарю в Лізі Європи.

Клубний футбол – у 16 років чемпіон Сербії

Црвена Звезда вже забезпечила собі чемпіонський титул, коли головний тренер белградців випустив на поле 16-річного юнака. Володарі золотих медалей, вочевидь, пересвяткували, адже горіли Войводіні в останньому турі. І тут Йовіч забиває і рятує команду від поразки. Через 3 хвилини після виходу на поле. Б'є рекорд наймолодшого автора гола Црвени, який належав легенді Інтера та Лаціо Деяну Станковічу. Йому ще не стукнуло і 18, як став 2-разовим чемпіоном Сербії, забив 13 голів, віддав 4 асисти за майже 50 матчів і вийшов на європейський ринок.

Афера із трансфером сербського Фалькао, в яку не могли повірити

Наскільки на Балканах вистачає талантів, настільки й аферистів, які наживаються на перспективній молоді. "Сербський Радамель Фалькао" (кумир і зразок для Луки, який також полюбляє забивати акробатичні голи), тільки-но стає повнолітнім, підписує контракт... з кіпрським Аполлоном Лімассол. Можливо, головний талант Сербії у 21-му столітті переїжджає на Кіпр? Неймовірна афера, яку тільки згодом вдалось розгадати завдяки витокам від хакерів з Football Leaks. Кіпріоти купуюуть гравця за 2 мільйони євро, щоб через декілька днів... продати у Бенфіку за 6. Як?

Піні Захаві – головний агент футбольного світу. Трансфери-привиди, власні клуби та солідний вплив на АПЛ

Аполлон належить імперії дуже впливого агента Піні Захаві, який водиться з російськими олігархами та "вершками" світу АПЛ. Як виявилось, він не лише провертав топ-трансфери на зразок переходу Неймара в ПСЖ за рекордні понад 220 мільйонів євро чи сприяв купівлі Абрамовичем Челсі. Свій немаленький шмат хліба ізраїльтянин заробляє на балканському ринку. Црвена Звезда ще у 2015-му продала кіпріотам 70% прав з майбутнього трансферу гравця, а через рік вони скористались правом викупити решту 30. Угода обійшлась їм у жалюгідні 600 тисяч євро, після чого Аполлон заробив на футболісті, який не провів за клуб жодного матчу, понад 6 мільйонів, миттєво продавши його в Бенфіку. За деякими даними, Црвені, яка виховала форварда, дісталось якихось 2 млн євро.

Повороти долі з португальським тренером

У Бенфіці в Йовіча очались перші серйозні проблеми. Його не сприймав головний тренер Руй Віторія, віддаючи перевагу мексиканцю Раулю Хіменесу та греку Константінасу Мітроглу. Символічно, що на початку 2019-го року його звільнили з посади, а Лука продовжує сяяти в ролі топ-відкриття Бундесліги. Серб грав, забивав та асистував (хоч і значно менше, ніж на батьківщині) у 2-му дивізіоні за дубль Бенфіки, а в головній команді провів лише 40 хвилин за 4 матчі. Незнання мови, недовіра тренера, психологічний злам, відвідини нічного клубу за 2 дні до матчу. Колись "золотий хлопчик" не впорався з жорсткішими вимогами дорослого життя і потребував нового виклику, а лісабонці вже й не розраховували відбити витрачені кошти.

Трансферна знахідка Бобіча: у компанії гравців ПСЖ і Реала

Чемпіон Європи-1996 і найкращий бомбардир Бундесліги-1997 став золотою жилою для Айнтрахта. Фреді Бобіч у ролі спортивного директора викликає не менший захват, ніж коли він був нападником збірної Німеччини. Недарма Kicker обрав його "Людиною року 2018", що з менеджерами стається вкрай рідко. Саме він почав шукати у лавах сильних світу цього талановитих гравців, у яких немає серйозних шансів заграти в основі. Дешева оренда і трансфер з ПСЖ (Кевін Трапп), Реала (Оскар Маскарель і Хесус Вальєхо), а потім або перепродаж, або просто вдале підсилення. Щось схоже трапилось і з Ребічем, якого викупили у Фіорентини за 2 мільйони євро, і з Йовічем, хоча він заграв далеко не відразу.

Балканський рай

Невідомо, чи Лука так само успішно проявить себе там, де не буде такого земляцтва. А поки в Айнтрахті у нього була повна ідилія: хорват Ніко Ковач вдихнув нове життя в минулому сезоні (без нині тренера Баварії не було б такого успішного поточного сезону, визнає сам гравець); серби Костіч та Гачіновіч поруч у складі; а ще боснійські та хорватські партнери. При Ковачу він був результативним джокером (8 голів, 1 асист), який міняв Ребіча або Аллє. При Хюттеру – основа основ, рівноцінний партнер згаданого дуету в атаці. Дебютний матч у Бундеслізі – гол. Вивести скромний Айнтрахт у фінал Кубка Німеччини голом п'ятою у польоті (та ще й в матчі проти віце-чемпіона того сезону Шальке з Коноплянкою) – зроблено.

Затьмарив віце-чемпіона світу

"Ковач навчив мене бігати в 20 разів більше, ніж до того". Йовіч виконав справді феноменальну роботу. Якщо хтось думав, що головною зіркою Айнтрахта стане фіналіст ЧС-2018 Ребіч, на якого претендували Баварія і Манчестер Юнайтед, то він серйозно помилився. Анте утримав свій рівень, але порівняно з Аллє, який ще й асистує пачками і за канадійською системою йде 2-м у Бундеслізі, та Йовічем, який ставить все нові рекорди, хорват перебуває в тіні.

Золотий, але вже не хлопчик

І ось біля нього починають крутитись представники не просто крутих, а найкращих на планеті клубів. Барселона і Реал наввипередки ганяються за трансфером золотого хлопчика, який, схоже, так рано виріс у справжнього чоловіка. Франкфурт неодмінно скористається опцією викупу серба за 7 млн євро, аби продати його втридорога (Бобіч мріє навіть про 100 млн євро). І нехай Бенфіка кусає лікті, що отримає так мало. У Йовіча є все, щоб замінити Суареса чи Бензема на позиції №9 в іспанських гігантах. Дриблінг, комбінаційна гра, фініш кілера в чужому штрафному, ефективні акробатичні трюки а-ля Ібрагімовіч чи Фалькао, пристойна фізика, гра на контрах і в позиційних атаках, нестримна жага голів.

Стати наймолодшим в історії чемпіонату Німеччини, хто забив 5 голів за матч. Обійти асів з Борусії і Баварії, а також головного німецького центрфорварда. Усе це безцінно для хлопчини, який досі перебуває у віці, який дає право грати у молодіжках. Його футболку після пента-трику передали у клубний музей Айнтрахта. Він має повне право козиряти нею, як Мессі колись на Бернабеу. Це його час. Йовіч так любить футбол, що готовий носитися полем, як в дитинстві – зранку до ночі. Найбільший страх, що колись його кар'єра завершиться. А поки він може використати ідеальний момент, аби стати найкращим вже в Європі. Врешті-решт, один Лука вже взяв "Золотий м'яч" і довів, що немає нічого неможливого.

Тренер – злий геній Динамо і Шахтаря, гравці – суперники збірної України. Айнтрахт: все про опонента "гірників" у ЛЄ