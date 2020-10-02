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Стоит отметить отсутствие трех игроков – Франа Соля, Дениса Гармаша и Никиты Бурды. По информации СМИ, испанский форвард в ближайшее время должен покинуть Динамо – Суркис также подтвердил переговоры с другим клубом.

Гармаш, скорее всего, не входит в планы Луческу. Причина отсутствия Бурды пока неизвестна, однако стоит сказать, что он недавно был успешно прооперирован в Германии – на восстановление потребуется около полугода.

К слову, Динамо вчера, 1 октября, узнало своих соперников в группе ЛЧ – киевляне сыграют с Барселоной, Ювентусом и Ференцварошем. В УПЛ команда Луческу лидирует с 10-ю пунктами в своем активе.

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