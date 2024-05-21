Баркли ведёт переговоры о возвращении в Астон Виллу, за которую выступал в сезоне 2020/21. Об этом информирует The Guardian. Бирмингемцы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон – для полузащитника такой ход событий стал бы значительным повышением.

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Лутон, в составе которого выступал Росс, покинул АПЛ по итогам сезона. Несмотря на это, Баркли обратил на себя внимание – 30-летнему полузащитнику удалось вернуть себе прежнюю форму. В 32 матчах чемпионата он забил 5 мячей и оформил 4 голевых передачи.

В прошлом месяце экс-игрок сборной Англии не скрывал своих амбиций. "Я хочу играть в АПЛ и еврокубках. Чувствую, что в ближайшие три года, возможно, я все еще буду в расцвете сил".

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