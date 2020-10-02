"Фран Соль може змінити клуб найближчим часом. Йому потрібна ігрова практика, ми перебуваємо в стадії переговорного процесу.

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Що стосується Супряги, то я скажу чітко: він не продається. Не слухайте Міхайловіча (тренер Болоньї – прим.), агентів, напів-аферистів і інших людей, які не мають інформації з цього питання. Динамо не отримувало офіційних запитів ні по Супрязі, ні по Миколенку, ні по Циганкову.

А якби і отримало, то я б зробив все, щоб зберегти Супрягу. Він потрібен нам для вирішення серйозних завдань", – цитує Суркіса ТаТоТаке у Facebook.

Нагадаємо, у груповому етапі Ліги чемпіонів Динамо змагатиметься з Барселоною, Ювентусом та Ференцварошем.

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