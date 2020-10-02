Динамо веде перемовини щодо переходу Соля – Суркіс жорстко відповів Міхайловічу через чутки про відхід Супряги
Президент Динамо Ігор Суркіс не має наміру прощатись зі своїми головними талантами.
"Фран Соль може змінити клуб найближчим часом. Йому потрібна ігрова практика, ми перебуваємо в стадії переговорного процесу.
Луческу переглядає нових кандидатів на підсилення Динамо – Суркіс підтвердив перемовини з клубом АПЛ
Що стосується Супряги, то я скажу чітко: він не продається. Не слухайте Міхайловіча (тренер Болоньї – прим.), агентів, напів-аферистів і інших людей, які не мають інформації з цього питання. Динамо не отримувало офіційних запитів ні по Супрязі, ні по Миколенку, ні по Циганкову.
А якби і отримало, то я б зробив все, щоб зберегти Супрягу. Він потрібен нам для вирішення серйозних завдань", – цитує Суркіса ТаТоТаке у Facebook.
Нагадаємо, у груповому етапі Ліги чемпіонів Динамо змагатиметься з Барселоною, Ювентусом та Ференцварошем.
Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля