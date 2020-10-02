"У Шахтера очень тяжелая группа. Не думал, что будет настолько сложно.

Цитаишвили оценил именитых соперников Динамо в группе Лиги чемпионов

Динамо будет бороться с Ференцварошем за третье место. Для болельщиков такие матчи – дополнительная интрига. Им интересно. Тренерам – не очень. Думаю, Динамо должно пройти в Лигу Европы.

Это огромный плюс для наших футболистов поиграть против таких игроков как Роналду и Месси. В Украину приедут команды топ-уровня. Жаль, что есть трудности с посещением матчей на стадионах", – цитирует Мирона Маркевича 1927.kyiv.ua.

Напомним, Динамо попало в настоящий "квартет смерти" – в группе G "бело-синие" сыграют с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем. Шахтер оказался в группе В, где встретится с не менее именитыми соперниками – Реалом, Интером и Боруссией М.

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