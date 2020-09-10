Микиті Бурді була проведена успішна операція на ахілловому сухожиллі, повідомляє офіційний сайт Динамо. Самопочуття динамівця у нормі.

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Оперативне втручання виконувалося малоінвазивним методом у клініці Мюнхена – там футболіст перебуває разом із клубним лікарем. Повернення Бурди в Україну планується у понеділок, 14 вересня.

Нагадаємо, Микита не зміг завершити матч та покинув поле за допомогою своїх партнерів у першому таймі спарингу з Колосом (1:0). Для відновлення гравцеві знадобиться близько 6 місяців.

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