"Для команды это была очень важная игра, ведь мы хотим попасть в еврокубки, и каждый из нас серьезно готовился к матчу с Черноморцем. Рух сыграл качественный поединок и одержал необходимую победу. Теперь команда будет готовиться к тяжелому матчу с Динамо – мы сконцентрированы на своей игре и хотим получить положительный результат.

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Игра с Черноморцем? Мы знали, что нам будет противостоять сильный соперник и одесситы создали несколько опасных моментов. Но Рух был острее в атаке, открыл счет в матче. Впоследствии команда могла удвоить преимущество, ведь создали достаточно моментов, а также не забили пенальти. В общем мы контролировали игру, Рух хорошо прессинговал соперника и благодаря этому нам удалось забить второй гол. После этого мы уверенно довели дело до логического конца", – поделился Таллес в комментарии официальному сайту Руха.

Отметим, что "желто-черные" имеют в активе 49 очков (столько же и у СК Днепр-1), а Полесье уступает двумя пунктами. Завершающий матч тура Рух проведет с Динамо, которое гарантировало себе второе место.

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