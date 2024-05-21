Ювентус сыграл свой первый матч без Массимилиано Аллегри, и уже к 53-й минуте "Старая синьора" "горела" со счётом 0:3. Неожиданным героем хозяев стал центральный защитник Риккардо Калафиори, которого трансферные слухи отправляют как раз в Ювентус. Он оформил дубль и стал четвёртым защитником в истории турнира, которому удалось забить Ювентусу два мяча в матче Серии А.

Ювентус расписал ничью с Болоньей в битве за бронзу, эпично отыгравшись с 0:3 за восемь минут

Но в конце концов замены Паоло Монтеро сработали – Ювентус отыгрался за восемь минут, а двое из трёх авторов голов – Аркадиуш Милик и Кенан Йилдиз – вышли на поле со скамейки запасных. Ещё один мяч записал на свой счёт Федерико Кьеза, который провёл редкий полный матч – Аллегри предоставлял ему крохи игрового времени.

Впервые в своей истории Ювентус не проиграл матч Серии А, по ходу которого уступал с разницей минимум в три мяча. Благодаря этому результату "бьянконери" сохраняют шансы обойти Болонью в турнирной таблице по итогам сезона – всё решит последний тур, в котором Юве сыграет с Монцей, а Болонья – с Дженоа.