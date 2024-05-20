Шахтер сменит стадион на новый сезон, "горняки" выгонят" два клуба УПЛ, – источник
Донецкий клуб намерен сменить домашнюю арену на сезон 2024/25.
Шахтер проводит домашние матчи текущего сезона 2023/24 на Арене Львов, но уже в следующей кампании может начать играть на стадионе Левый берег в Киеве, сообщает Telegram-канал Футбол с вертолета.
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Отмечается, что "горняки" провели оба матча с Черноморцем на этой арене, поскольку присматривались к ней. Более того – Шахтер будто имеет договоренность с президентом ФК Левый берег Николаем Лавренко. Если стороны договорятся, тогда Металлисту 1925 и Заре придется искать новую арену.
Добавим, что Шахтер в сезоне 2023/24 завоевали золотой дубль, завоевав чемпионство УПЛ и Кубок Украины.
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