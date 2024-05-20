Шахтер проводит домашние матчи текущего сезона 2023/24 на Арене Львов, но уже в следующей кампании может начать играть на стадионе Левый берег в Киеве, сообщает Telegram-канал Футбол с вертолета.

Пушич пожаловался на место проведения матча Шахтера с Днепром-1 – игра длилась 4 часа из-за тревог

Отмечается, что "горняки" провели оба матча с Черноморцем на этой арене, поскольку присматривались к ней. Более того – Шахтер будто имеет договоренность с президентом ФК Левый берег Николаем Лавренко. Если стороны договорятся, тогда Металлисту 1925 и Заре придется искать новую арену.

Добавим, что Шахтер в сезоне 2023/24 завоевали золотой дубль, завоевав чемпионство УПЛ и Кубок Украины.

Шахтер потерпел первую потерю очков в весенней части УПЛ – "горняки" 4 часа страдали против СК Днепр-1