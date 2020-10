Мероприятие начнется в 18:00 по киевскому времени. Церемонию жеребьевки будут транслировать онлайн официальный сайт УЕФА и канал "Футбол 1". Текстовая онлайн-трансляция будет доступна в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов – лучший и худший варианты для Динамо и Шахтера

Онлайн-трансляция жеребьевки ЛЧ

Manchester Evening News считает киевское Динамо наиболее приемлемым соперником для Сити из третьей корзины: "В прошлом сезоне они заняли второе место в украинской Премьер-лиге. Команда имеет достаточно крепкую защиту, но пока неизвестно, будет ли их атака нести какую-то угрозу на топовом уровне ".

Каталонское издание Mundo Deportivo анонсирует, что групповой этап ЛЧ могут начать со зрителями! Соответствующее решение УЕФА вроде бы утвердит уже в ближайший понедельник.

Мадридский Реал – самый титулованный клуб Кубка / Лиги чемпионов с 13-ю победами. Действующий обладатель трофея – фантастическая Бавария Ханси Флика, которая выиграла уже 5 титулов в 2020 году.

Криштиану Роналду остается королем снайперов самого престижного клубного турнира планеты – 130 мячей в 170-ти матчах.

17 Years Ago Today: @Cristiano made his @ChampionsLeague debut. 170 Games ️ 130 Goals 2008 2014 2016 2017 2018 Most #UCL goals ever. Most #UCL goals in knockout stages. Most #UCL goals in 1 season. Most #UCL Final wins. GOAT. pic.twitter.com/Ih3M8R9hur

Goal.com вспоминает всех победителей Лиги чемпионов с 2000 года. Кто будет следующим?

The #UCL draw is today!



Who do you think will lift the Champions League next summer? pic.twitter.com/aWOQE3ZLDU