Жеребьевка группового этапа ЛЧ 2020/21 – англичане не рассматривают Динамо как серьезного соперника для Пепа (LIVE)
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоится сегодня, 1 октября, в студии Швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве. Динамо и Шахтер получат соперников.
Мероприятие начнется в 18:00 по киевскому времени. Церемонию жеребьевки будут транслировать онлайн официальный сайт УЕФА и канал "Футбол 1". Текстовая онлайн-трансляция будет доступна в этой новости на "Футбол 24".
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов – лучший и худший варианты для Динамо и Шахтера
Онлайн-трансляция жеребьевки ЛЧ
Manchester Evening News считает киевское Динамо наиболее приемлемым соперником для Сити из третьей корзины: "В прошлом сезоне они заняли второе место в украинской Премьер-лиге. Команда имеет достаточно крепкую защиту, но пока неизвестно, будет ли их атака нести какую-то угрозу на топовом уровне ".
Каталонское издание Mundo Deportivo анонсирует, что групповой этап ЛЧ могут начать со зрителями! Соответствующее решение УЕФА вроде бы утвердит уже в ближайший понедельник.
Мадридский Реал – самый титулованный клуб Кубка / Лиги чемпионов с 13-ю победами. Действующий обладатель трофея – фантастическая Бавария Ханси Флика, которая выиграла уже 5 титулов в 2020 году.
Криштиану Роналду остается королем снайперов самого престижного клубного турнира планеты – 130 мячей в 170-ти матчах.
17 Years Ago Today:— SPORF (@Sporf) October 1, 2020
@Cristiano made his @ChampionsLeague debut.
170 Games
️ 130 Goals
2008
2014
2016
2017
2018
Most #UCL goals ever.
Most #UCL goals in knockout stages.
Most #UCL goals in 1 season.
Most #UCL Final wins.
GOAT. pic.twitter.com/Ih3M8R9hur
Goal.com вспоминает всех победителей Лиги чемпионов с 2000 года. Кто будет следующим?
The #UCL draw is today!— Goal (@goal) October 1, 2020
Who do you think will lift the Champions League next summer? pic.twitter.com/aWOQE3ZLDU
Что следует знать?
25 владельцев прямых путевок и еще 6 победителей раунда плей-офф были разделены на четыре корзины согласно рейтингу клубов и ассоциаций. В первую корзину попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций в рейтинге УЕФА. Чемпион Украины донецкий Шахтер оказался во второй корзине, а киевское Динамо, которое пробилось в групповой этап впервые за четыре года, в третьей.
В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. Порядок жеребьевки будет уточнен перед самой жеребьевкой. Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы были объединены в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями были составлены две пары. Пары составлялись с учетом интересов телеаудиторий.
Даты матчей
Тур 1: 20/21 октября
Тур 2: 27/28 октября
Тур 3: 3/4 ноября
Тур 4: 24/25 ноября
Тур 5: 1/2 декабря
Тур 6: 8/9 декабря
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