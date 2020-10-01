Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоится сегодня, 1 октября, в студии Швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве. Динамо и Шахтер получат соперников.

Мероприятие начнется в 18:00 по киевскому времени. Церемонию жеребьевки будут транслировать онлайн официальный сайт УЕФА и канал "Футбол 1". Текстовая онлайн-трансляция будет доступна в этой новости на "Футбол 24".

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов – лучший и худший варианты для Динамо и Шахтера

Онлайн-трансляция жеребьевки ЛЧ

Manchester Evening News считает киевское Динамо наиболее приемлемым соперником для Сити из третьей корзины: "В прошлом сезоне они заняли второе место в украинской Премьер-лиге. Команда имеет достаточно крепкую защиту, но пока неизвестно, будет ли их атака нести какую-то угрозу на топовом уровне ".

Каталонское издание Mundo Deportivo анонсирует, что групповой этап ЛЧ могут начать со зрителями! Соответствующее решение УЕФА вроде бы утвердит уже в ближайший понедельник.

Мадридский Реал – самый титулованный клуб Кубка / Лиги чемпионов с 13-ю победами. Действующий обладатель трофея – фантастическая Бавария Ханси Флика, которая выиграла уже 5 титулов в 2020 году.

Криштиану Роналду остается королем снайперов самого престижного клубного турнира планеты – 130 мячей в 170-ти матчах.

17 Years Ago Today:



@Cristiano made his @ChampionsLeague debut.



170 Games

️ 130 Goals



2008

2014

2016

2017

2018



Most #UCL goals ever.



Most #UCL goals in knockout stages.



Most #UCL goals in 1 season.



Most #UCL Final wins.



GOAT. pic.twitter.com/Ih3M8R9hur — SPORF (@Sporf) October 1, 2020

Goal.com вспоминает всех победителей Лиги чемпионов с 2000 года. Кто будет следующим?

The #UCL draw is today!



Who do you think will lift the Champions League next summer? pic.twitter.com/aWOQE3ZLDU — Goal (@goal) October 1, 2020

Что следует знать?

25 владельцев прямых путевок и еще 6 победителей раунда плей-офф были разделены на четыре корзины согласно рейтингу клубов и ассоциаций. В первую корзину попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций в рейтинге УЕФА. Чемпион Украины донецкий Шахтер оказался во второй корзине, а киевское Динамо, которое пробилось в групповой этап впервые за четыре года, в третьей.

В одну группу не могут попасть команды из одной ассоциации. Порядок жеребьевки будет уточнен перед самой жеребьевкой. Для ассоциаций с двумя представителями в турнире клубы были объединены в пары с целью развести их матчи на вторник и среду. Для ассоциаций с четырьмя представителями были составлены две пары. Пары составлялись с учетом интересов телеаудиторий.

Даты матчей

Тур 1: 20/21 октября

Тур 2: 27/28 октября

Тур 3: 3/4 ноября

Тур 4: 24/25 ноября

Тур 5: 1/2 декабря

Тур 6: 8/9 декабря

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