Динамо у своїх соціальних мережах опублікувало традиційне командне фото сезону 2020/21.

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Варто відзначити відсутність трьох гравців – Франа Соля, Дениса Гармаша та Микити Бурди. За інформацією ЗМІ, іспанський форвард найближчим часом має покинути Динамо – Суркіс також підтвердив перемовини з іншим клубом.

Гармаш, скоріш за все, не входить у плани Луческу. Причина відсутності Бурди наразі невідома, проте варто сказати, що він нещодавно був успішно прооперований у Німеччині – на відновлення потрібно буде близько півроку.

До слова, Динамо вчора, 1 жовтня, дізналось своїх суперників у групі ЛЧ – кияни зіграють з Барселоною, Ювентусом та Ференцварошем. В УПЛ команда Луческу лідирує з 10-ма пунктами у своєму активі.

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