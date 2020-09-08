Динамо не має наміру вносити у завку УПЛ на сезон 2020/21 Дениса Гармаша та потенційного новачка Клейтона да Сілву, повідомляє Meta-ratings.com.ua.

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Луческу використовував гравців, щоб підтримувати кількісний баланс при підготовці, але в подальшому на них не розраховує. Варто відзначити, що Денис та Клейтон були у заявці киян на останньому спарингу проти Колоса (1:0).

Нагадаємо, взимку Динамо відправило Гармашав в оренду у Різеспор, де він провів у чемпіонаті Туреччини 14 матчів, в яких відзначився трьома голами. Бразильський вінгер Клейтон прибув на перегляд у київський клуб, але "біло-сині" поки не поспішають підписувати 24-річного гравця.

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