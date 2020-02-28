СК Днепр-1 – Динамо: анонс матча УПЛ

СК Днепр-1 в рамках 20-го тура УПЛ принимает Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

В текущем туре трудно выделить матч, который без всяких "но" претендовал бы на статус центрального. Наиболее перспективно выглядит встреча между Динамо, идущим на серебро, и СК Днепр-1 – коллективом, который провёл лучшую трансферную кампанию в УПЛ. Удивительно, но именно этот поединок решили вынести на пятницу.

СК Днепр-1 – Динамо: УАФ сменила арбитра VAR

Подопечные Дмитрия Михайленко несколько разочаровывают этой зимой. Подписав таких исполнителей, как Лукас Тейлор, Ди Франко, Сваток, Адамюк, Цуриков и Хобленко, днепровцы провели очень неоднозначный сбор, проиграв большинство из десяти спаррингов – первые пять так и вовсе завершились поражениями одно за другим. Казалось бы, ничего страшного, но прошлый тур УПЛ также добавил вопросов к спортклубовцам – "желто-чёрные" не смогли переиграть скромные Карпаты. Да, Матар забивал в ворота Юрчука с очень вероятного офсайда, но оправдать откровенно посредственный футбол в матче против самой слабой команды чемпионата этим моментом невозможно.

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В поединке против Динамо большинство представителей УПЛ не задумывается над турнирной важностью. В первую очередь, это праздник для болельщиков – а у СК Днепр-1 это ещё и первый домашний матч года. Конечно, на него придёт большая публика. Даже ультрас Днепра посетят эту встречу, чтобы вместе з киевлянами поболеть против ненавистного им СК, поэтому мотивация подопечных Дмитрия Михайленко должна быть на высшем уровне. В конце концов, у него не столь уж и слабый коллектив, чтобы думать исключительно об игре на отбой – его команда имеет все ресурсы для чего-то большего.

Статистика противостояния СК Днепр-1 против Динамо

Всего: 2 матча, 0 побед Днепра-1, 0 ничих, 2 победы Динамо, разница мячей 1-6

В Премьер-лиге: 1 матч (+0, 0, -1, 0-2)

Динамо начало вторую половину сезона очень тяжело. Киевляне в Турции проводили тренировки и спарринги с бешеным уклоном на прокачку физики, Цыганков из-за травмы пропустил почти весь второй сбор, Кадара отправили в дубль, а Беседина дисквалифицировали на год – если бы к этому добавилась ничья с Ворсклой в прошлом туре УПЛ, был бы полный крах. Красивый гол Вербича в компенсированное время спас "бело-синих" от позора, однако безумные проблемы с продвижением мяча и отчасти грубые ошибки в защите серьёзно разочаровали. Ставка Михайличенко на физику смогла компенсировать эти проблемы, но Вербич вряд ли будет забивать на последних минутах в каждом матче – впрочем, не стоит забывать, что Динамо должно ещё набирать.

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В поединке против СК Днепр-1 киевлянам точно не стоит игнорировать турнирную таблицу. Да, с огромной долей вероятности Заря слетит с погони за серебро, однако прямо сейчас луганчане идут всего в двух очках позади – в этом туре у них поединок с Олимпиком. Подопечные Алексея Михайличенко и так много задолжали своим болельщикам, поэтому нервировать их падением на третье место вряд ли бы кому-то хотелось. В конце концов, это не понравится самолюбивым (в хорошем смысле) футболистам Динамо, поэтому сегодня "бело-синие" должны выйти с максимальной самоотдачей.

Лучшие бомбардиры противостояния



СК Днепр-1: Игорь Когут – один.

Динамо: Виктор Цыганков, Беньямин Вербич – по 2, Владимир Шепелев, Артм Беседин – по одному.



В Премьер-лиге

СК Днепр-1: нет.

Динамо: Виктор Цыганков, Беньямин Вербич – по одному.

Кадровая ситуация

Травмированные: Цуриков, Сваток – Бурда

Дисквалифицированы: –

Под вопросом: Цыганков

Не сыграют по другим причинам: Булеца (условия аренды) – Пиварич, Кадар, Андриевский, Цитаишвили (вне заявки)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Динамо

СК Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Логинов, Лопирёнок, Полевой – Ди Франко, Кравченко – Чичиков, Когут, Назаренко – Супряга

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Дуелунд, Шепелев, Буяльский, Вербич – Русин

"Изюминки" матча:

– Динамо при Алексее Михайличенко может пропустить 100-й гол во всех турнирах (ещё 2 мяча).

– Днепряне на своём поле вничью в УПЛ ещё не играли: 4 победы и 5 поражений.

Прогноз Футбол 24 – 0:2

СК Днепр-1, конечно, хороший коллектив, а с Супрягой тем более – к чести Динамо, ему позволили принять участие в игре, в отличие от Булецы. Владислав на сборах забил четыре гола, поэтому с атакой у ​​Михайленко всё в порядке (есть ещё и Хобленко на замену) – да и в целом коллектив укомплектован, как следует. Проблема в том, что вся эта укомлектованность совсем не сыграна, а некоторые новички так и вовсе не набрали кондиций. В частности, это заметно по Ди Франко и Адамюку, а появление Лукаса Тейлора уж точно маловероятно. Команда довольно сырая вид.

Кроме того, у СК Днепр-1 всегда были огромные проблемы с Динамо. Киевляне довольно неплохо прессинговали в матче с Ворсклой и таким же образом били "желто-чёрных" в матче первого круга – а тут ещё и пара защитников далеко не та, на которую рассчитывал тренерский штаб днепровцев этой зимой. В конце концов, между командами большая разница в классе. В комментариях под новостями очередных трансферов можно много мечтать о Лиге чемпионов в следующем году, однако по факту под руководством Дмитрия Михайленко очень несыгранный и проблемный середнячок.

Динамо не будет легко в Днепре, но победить команда Михайличенко должна. Любой результат отличный от выигрышного, станет для "бело-синих" провалом.

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