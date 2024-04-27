Нападающий Ливерпуля Мохаммеда Салах прокомментировал схватку с Юргеном Клоппом во время матча против Вест Хэма (2:2) в 34 туре АПЛ.

В то время, когда египтянин готовился выйти на поле в матче против Вест Хэма (2:2), он вступил в спор с наставником мерсисайдцев. После матча Мохамед Салах высказался по поводу пылкого разговора с Юргеном Клоппом.

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"Если я заговорю, будет пожар", – цитирует форварда мерсисайдцев журналист Льюис Стол.

Напомним, что Ливерпуль сейчас находится на третьей позиции, имея в своем активе 75 баллов. Мерсисайдцы отстают от Арсенала на два пункта, но "канониры" имеют игру в запасе.

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