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СК Днепр-1 – Динамо: УАФ сменила арбитра VAR

13:22 115 Читати українською
СК Днепр-1 – Динамо: УАФ сменила арбитра VAR
Динамо – СК Днепр-1 / Футбол 24

Комитет арбитров УАФ обновил список назначений арбитров на матчи 20-го тура УПЛ.

 

Евгений Арановский заменит Николая Балакина в статусе арбитра VAR поединка СК Днепр-1 – Динамо, информирует официальный сайт УАФ.

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Отметим, именно Арановский был главным судьей в поединке Шахтер – Десна, в котором впервые в истории УПЛ было принято решение с помощью VAR. Добавим, что новый арбитр VAR матча Динамо родом из Киева.

Напомним, матч СК Днепр-1 – Динамо состоится в пятницу, 28 февраля. Начало игры в 19:00.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Динамо Киев Видеоассистент арбитра (VAR) Арбитры
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