Хобленко рассказал о готовности противостоять Динамо – игрок начинал карьеру в киевском клубе

Форвард СК Днепр-1 Алексей Хобленко поделился ожиданиями от матча 20-го тура УПЛ против Динамо.

"Жду свой дебют в новой команде. Полностью готов к игре. Сейчас полон сил, так что все хорошо. Сейчас чувствую себя абсолютно нормально, поэтому готов к игре на все сто процентов.

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Ожидаем положительный результат, даже в игре с таким соперником, как Динамо. У нас хорошая команда, все еще впереди. Для нас вторая часть чемпионата только начинается, так что все покажет время", – поделился Хобленко в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, матч СК Днепр-1 – Динамо состоится в пятницу, 28 февраля. Начало игры в 19:00. Добавим, что Хобленко выступал за молодежную команду киевлян с 2011 по 2016 годы с перерывами на аренды в Полтаву, Говерлу и Черноморец.

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