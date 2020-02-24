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"Неизвестное Динамо" – вышла первая серия уникального фильма о киевской команде

20:00 60 Читати українською
"Неизвестное Динамо" – вышла первая серия уникального фильма о киевской команде
ФК Динамо

Динамо выложило в открытый доступ первую серию амбициозного проекта о жизни основной команды.

"Неизвестное Динамо" откроет зрителям очень много интересного и необычного. Авторам удалось заснять выборы капитана, закрытые тренировки, атмосферу в автобусе и самолете, закулисье Суперкубка Украины, завершения квалификационного раунда Лиги чемпионов с Брюгге.

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"Проект "Неизвестное Динамо" – это возможность для фанов и всех, кому интересен футбол, заглянуть в раздевалку команды и многих других закрытых и секретных мест", – утверждает пресс-служба киевлян.

Фильм состоит из двух частей. Следующая серия появится на YouTube-канале Динамо ровно через неделю, 2 марта, в 19:00.

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