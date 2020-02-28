СК Дніпро-1 – Динамо: анонс матчу УПЛ

СК Дніпро-1 в рамках 20-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

У поточному турі важко виділити матч, який без усіляких "але" претендував би на статус центрального. Чи не найбільш перспективно виглядає зустріч між Динамо, яке йде на срібло, та СК Дніпро-1 – колективом, який провів найкращу трансферну кампанію в УПЛ. Дивно, але саме цей поєдинок вирішили винести на п'ятницю.

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Підопічні Дмитра Михайленка дещо розчаровують цієї зими. Підписавши таких виконавців, як Лукас Тейлор, Ді Франко, Сваток, Адамюк, Цуріков і Хобленко, дніпровці провели дуже неоднозначний збір, програвши більшість з десяти спарингів – перші п'ять так і взагалі завершились поразками одна за одною. Здавалося б, нічого страшного, але минулий тур УПЛ також додав питань до спортклубівців – "жовто-чорні" не змогли переграти скромні Карпати. Так, Матар забивав у ворота Юрчука з дуже вірогідного офсайду, але виправдати відверто посередній футбол у матчі проти найслабшої команди чемпіонату змовою арбітрів неможливо.

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У поєдинку проти Динамо більшість представників УПЛ не думає про турнірне становище. В першу чергу, це свято для вболівальників – а у СК Дніпро-1 це ще й перший домашній матч року. Звісно ж, на нього прийде чимала публіка. Навіть ультрас Дніпра відвідають зустріч, щоб разом з киянами повболівати проти ненависного їм СК, тож мотивація підопічних Дмитра Михайленка повинна бути на найвищому рівні. Зрештою, у нього не настільки вже й слабкий колектив, щоб думати виключно про гру на відбій – його команда має всі ресурси для чогось більшого.

Статистика протистояння СК Дніпро-1 проти Динамо

Всього: 2 матчі, 0 перемог Дніпра-1, 0 нічих, 2 перемоги Динамо, різниця м’ячів 1-6

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+0, =0, -1, 0-2)

Динамо розпочало другу половину сезону дуже важко. Кияни в Туреччині проводили тренування та спаринги з шаленим ухилом на прокачку фізики, Циганков через травму пропустив майже весь другий збір, Кадара відправили в дубль, а Бєсєдіна дискваліфікували на рік – якби до цього додалася нічия з Ворсклою у минулому турі УПЛ, був би повний крах. Красивий гол Вербіча в компенсований час врятував "біло-синіх" від ганьби, однак шалені проблеми з просуванням м'яча й почасти грубі помилки в захисті серйозно розчаровували. Ставка Михайличенка на фізику змогла компенсувати ці негаразди, але Вербіч не буде забивати на останніх хвилинах у кожному матчі – втім, варто не забувати, що Динамо набиратиме.

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В поєдинку проти СК Дніпро-1 киянам точно не варто ігнорувати турнірну таблицю. Так, з величезною вірогідністю Зоря злетить з гонитви за срібло, однак прямо зараз луганці йдуть всього у двох очках позаду – в цьому турі у них поєдинок з Олімпіком. Підопічні Олексія Михайличенка і так багато заборгували своїм вболівальникам, тож нервувати їх падінням на третю сходинку навряд чи б комусь хотілось. Зрештою, це не зможе сподобатись гоноровим футболістам Динамо, тож сьогодні "біло-сині" повинні вийти з максимальною самовіддачею.

Найкращі бомбардири протистояння



СК Дніпро-1: Ігор Когут – один.

Динамо: Віктор Циганков, Беньямін Вербіч – по 2, Володимир Шепелєв, Артем Бєсєдін – по одному.



У Прем’єр-лізі

СК Дніпро-1: немає.

Динамо: Віктор Циганков, Беньямін Вербіч – по одному.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цуріков, Сваток – Бурда

Дискваліфіковані: –

Під питанням: Циганков

Не зіграють з інших причин: Булеца (умови оренди) – Піваріч, Кадар, Андрієвський, Цітаішвілі (поза заявкою)

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Динамо

СК Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Логінов, Лопирьонок, Польовий – Ді Франко, Кравченко – Чичиков, Когут, Назаренко – Супряга

Динамо: Бущан – Караваєв, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Дуелунд, Шепелєв, Буяльський, Вербіч – Русин

"Родзинки" матчу:

– Динамо при Олексію Михайличенку може пропустити 100-й гол у всіх турнірах (ще 2 м’ячі).

– Дніпряни на своєму полі внічию в УПЛ ще не грали: 4 перемоги та 5 поразок.

Прогноз Футбол 24 – 0:2

СК Дніпро-1, звісно, хороший колектив, а з Супрягою тим паче – до честі Динамо, йому дозволили прийняти участь у грі, на відміну від Булеци. Владислав на зборах забив чотири голи, тож з атакою у Михайленка все в порядку (є ще й Хобленко на заміну) – та і в цілому колектив вкомплектований, як слід. Проблема в тому, що вся ця вкомплектованість не зіграна, а деякі новачки так і зовсім не набрали кондицій. Зокрема, це помітно по Ді Франко та Адамюку, а поява Лукаса Тейлора взагалі малоймовірна. Команда має доволі сирий вигляд.

Крім того, у СК Дніпро-1 завжди були шалені проблеми з Динамо. Кияни доволі непогано пресингували в матчі з Ворсклою і таким же чином били "жовто-чорних" у матчі першого кола – а тут ще й пара захисників далеко не та, на яку розраховував тренерський штаб дніпровців взимку. Зрештою, між командами велика різниця в класі. В коментарях під новинами чергових трансферів можна багато мріяти про Лігу чемпіонів у наступному році, однак по факту під керівництвом Дмитра Михайленка дуже незіграний і проблемний середнячок.

Динамо не буде легко в Дніпрі, але перемогти команда Михайличенка повинна. Будь-який результат, відмінний від виграшного, стане для "біло-синіх" провалом.

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