"Минаю не хватает мастерства и класса": Шаран признался, что сказал подопечным в раздевалке после поражения Ворскле
Главный тренер закарпатцев Владимир Шаран назвал причины неудачной игры с полтавчанами (0:2) в матче 10-го тура УПЛ.
"Ворскла – сбалансированная, она изменила свою тактику в последние два матча. Извините, но кадрово, конечно, соперник очень серьезный.
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Задача у них – не бороться за выживание, а играть в еврокубках. Поэтому я поздравляю своего коллегу Виктора Анатольевича.
В раздевалке своим сказал, что у меня нет слов упрека в их адрес. Мы действительно неплохо действовали до второго пропущенного мяча. Нам где-то не хватает мастерства и класса в завершающей стадии атак", – цитирует Шарана официальный сайт Ворсклы.
Напомним, после 10-ти туров Минай в турнирной таблице УПЛ идет одиннадцатым, имея в своем активе 9 очков.
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