"Ворскла – сбалансированная, она изменила свою тактику в последние два матча. Извините, но кадрово, конечно, соперник очень серьезный.

"Сегодня он ничего не "привез", не нарисовал": Скрипник назвал главного героя победного матча с Минаем

Задача у них – не бороться за выживание, а играть в еврокубках. Поэтому я поздравляю своего коллегу Виктора Анатольевича.

В раздевалке своим сказал, что у меня нет слов упрека в их адрес. Мы действительно неплохо действовали до второго пропущенного мяча. Нам где-то не хватает мастерства и класса в завершающей стадии атак", – цитирует Шарана официальный сайт Ворсклы.

Напомним, после 10-ти туров Минай в турнирной таблице УПЛ идет одиннадцатым, имея в своем активе 9 очков.

Ворскла обыграла Минай благодаря убийственной реализации – команда Скрипника обошла Динамо и серьезно поднялась в УПЛ