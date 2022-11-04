Гол в ворота АЗ стал пятым для Довбыка в Лиге конференций, что позволило украинцу стать лидером голеадорской гонки, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Впрочем, у Артема есть 7 преследователей, поступающих одним мячом: Моралес (Вильяреал), Исхак, (Лех), Скурась (Лех), Баэна (Вильяреал), Йович (Фиорентина), Чаврич (Слован), Дьябате (партизан).

Добавим, что Довбик является одним из лидеров чемпионата Украины по количеству голов в текущем сезоне – в активе нападающего уже 6 голов. Опережает его только Виталий Буяльский из Динамо.

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