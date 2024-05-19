В матче 15-го тура МЛС Интер Майами дома одолел ДС Юнайтед (1:0). Читайте отчет об игре и смотрите видео гола в этой новости на "Футбол 24".

МЛС, 15-й тур

Интер Майами – ДС Юнайтед – 1:0

Гол: Кампана, 90+4

Кривцов получает в 16 раз меньше Месси – стали известны зарплаты игроков Интера Майами

Интер Майами одержал очередную победу в МЛС. Команды провели тяжелый поединок под проливным дождем, в котором доминировали хозяева, а по воротам больше били гости. Интер должен был забивать в конце первого тайма, но Кремаски, выйдя один на один, пробил в кипера.

Сразу после перерыва Страуд простил "цапель", с близкого расстояния не попав в створ ворот. Месси в середине тайма попытался попасть под перекладину, но пробил выше. Конец матча прошел в атаках ДС Юнайтед, но, кажется, фортуна решила отдать долги Интеру за прошлый сезон – на четвертой добавленной минуте Кампана откликнулся на гениальный пас Бускетса из центра поля, ворвался в штрафную и перебросил сферу через голкипера.

Как следствие, маямцы набрали 31 очко и продолжают идти первыми в турнирной таблице Восточной конференции.

Украинский защитник Сергей Кривцов вышел на замену на 66-й минуте и получил за свою игру крепкие 6,7 балла. За проведенное на поле время наш земляк 22 раза прикоснулся к мячу, совершил 3 выноса, выиграл свою дуэль у оппонента, заработал 1 фол, а точность его передач составила 100%.

Динамо разбило Баварию по-грузински, а три легенды Сакартвело разъехались разными путями – инсульт, политика и тюрьма