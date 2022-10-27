"Гришу Козловского я знаю много лет. Познакомились мы в Харькове: "Здрасте-здрасте, я Гриша – я Женя. Привез сына и хочу, чтобы он играл в вашем дубле". Мы пообщались, Маркевич посмотрел парня, какое-то время он был игроком дубля, но в первую команду не попал. Мы часто общались с Козловским и тогда ему от меня "не воняло". Был удивлен, когда услышал из его уст публичные оскорбления в свой адрес и в адрес менеджеров других клубов.

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Первое. Он поднял вопрос моей дисквалификации, которую я считаю несправедливой. У меня есть решения суда, которое подтверждает мою невиновность. Но, похоже, он забыл, что он сам должен был быть пожизненно отстранен, когда с автоматом и со своей охраной ворвался в судейскую. Коллина, который тогда руководил арбитражем, требовал пожизненно отстранить Козловского от футбола. Второй раз его должны были отстранить, когда он в прямом эфире нецензурной бранью оскорблял арбитров матча

Второе. Если он считает, что в матче Рух – СК Днепр-1 была предвзятость со стороны арбитра, то есть масса вариантов рассмотреть этот матч с независимыми экспертами, собрать независимую комиссию и на основании их заключения сделать выводы, было ли в этом матче предвзятое судейство или нет.

Они говорят, что Металлист пробил много пенальти. Но я вчера посмотрел статистику команды Рух U-19 – они в девяти матчах пробили девять (9) пенальти. Кстати, в команде U-19, которой они так кичаться – максимум 1 или 2 воспитанника Руха. Все остальные ребята в основном воспитанники Карпат и других школ, которых они удачно продают. Пример – переход Сыча в бельгийский Кортрейк.

Кстати, попадание Руха U-19 в Юношескую лигу УЕФА сопровождалось большим скандалом. В связи с войной исполком УАФ прекратил все соревнования, и на тот момент на первом месте была команда Динамо Киев U-19. Но у команды Рух было две игры в запасе. Год назад была такая же ситуация, только связанная с короновирусом. Шахтер U-19 имел игру в запасе и, учитывая потерянные очки, мог обойти Динамо, но исполком принял решение оставить таблицу без изменений. В этом сезоне ситуация повторилась, только вместо Шахтера был Рух, который начал обзванивать все клубы и голосованием было принято решение доиграть эти матчи. На тот момент я работал в Металлисте, долго сомневался, но поддержал Рух. Так как футболистов распустили, Колос U-19 и Ингулец U-19 привезли ослабленные составы, Рух U-19 одержал легкие победы и стал чемпионом.

Относительно указаний Козловского руководству СК Днепр-1 уволить меня из клуба — я комментировать не буду. Если президент и генеральный директор сочтут нужным, они сами ответят болельщику Руха Козловскому на эти высказывания", – сказал Красников в комментарии SportArena.

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