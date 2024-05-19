В рамках 29-го тура УПЛ будет проведено несколько матчей. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Битва за Еврокубки, которая может стоить Металлисту 1925 места в УПЛ

На два места в зоне еврокубков претендуют три команды – СК Днепр-1, Полесье и Рух. "Спортклубовцы" опережают львовян и житомирян на два очка, но сегодня они встретятся с Шахтером. Если они зацепятся за ничью, то галичане и полищуки не смогут обойти днепровцев в текущем туре из-за худшей статистики личных встреч.

Но в любом случае команды обязаны побеждать. Рух держится выше Полесья благодаря тем же личным встречам, но это – хрупкое преимущество. Подопечные Виталия Пономарева должны всеми правдами и неправдами бить Черноморец, которому уже ничего не надо. Одесситы уже сохранили прописку в УПЛ.

Вот только "моряки" неделю назад прервали 5-матчевую серию поражений, разгромив Металлист 1925, а Рух на этом отрезке одолел только Верес – а вот в остальных четырех поединках была зафиксирована ничья. Молодая и нестабильная команда отбирала очки у Кривбасса с Александрией, да и делила их с Минаем и Оболонью.

Отстраненных в этом матче нет, да и с травмами полный порядок – в лазарете остаются только львовяне Сапуга и Климчук, которые лечатся еще с зимы. При этом в состав "желто-черных" возвращаются оба основных центрбека, которые были дисквалифицированы в предыдущем туре.

Прогноз на матч Рух – Черноморец: победа подопечных Виталия Пономарева. Как показывает опыт последних лет УПЛ, команды без турнирных задач резко теряют мотивацию и раздают очки всем, кому надо. Но не стоит забывать, что в рамках украинского чемпионата логики очень мало – все команды равны.

Полесье же в параллельном поединке будет принимать Металлист 1925. Задачи у коллектива Сергея Шищенко аналогичные – устраивает только победа. На протяжении последнего месяца житомиряне выполняли поставленные цели, одержав четыре победы в шести турах, причем неделю назад удалось прибить Кривбасс на выезде. Неудачи случились только с Зарей (ничья при игре в большинстве) и с Динамо (разгром).

Вместе с тем, футбол Полесья на этом отрезке совсем не впечатлял. Все было "на тоненького". Осечка с Металлистом 1925 совсем не удивила бы при такой игре – но харьковчанам сечки мало. Подопечные Виктора Скрипника отстают от зоны переходных матчей на два зачетных балла, держась на дне таблицы при равенстве очков с Минаем. Для спасения в УПЛ команде необходима только победа.

Впрочем, в последних 16-ти матчах "желто-синие" добыли всего одну победу, одолев немотивированную Ворсклу (3:2). Еще четыре поединка удалось свести к ничьей, но общий уровень игры Металлиста 1925 следует назвать катастрофическим. В Одессе неделю назад харьковчан просто переехали катком (0:3).

Полесью не поможет дисквалифицированный Фортюне и травмированные Макуана и Будковский. У Металлиста 1925 дисквалифицирован Безуглый, но все это не так важно. Команда Виктора Скрипника выглядит слишком слабо. Прогноз на матч Металлист 1925 – Полесье: житомиряне победят (вряд ли ярко), любой другой результат станет сенсацией.

Битва за выживание может завершиться уже сегодня

За два тура до конца сезона Минай держится в зоне прямого вылета, отставая на два зачетных балла от зоны плей-офф. Там расположились Верес (22 очка) и Оболонь (26), а над ними в трех-четырех баллах зависли Колос, Александрия и Ворскла. Эта шестерка сегодня устроит мини-турнир, который вполне может превратиться в батл-рояль (игру до последнего живого).

Минай встретится с Колосом. Ковалевцы не знают побед в четырех турах подряд, причем в трех последних турах они проиграли. Ничья с Александрией стоила работы Ярославу Вишняку, а Александру Поздееву не удается с ходу поставить команду на новые рельсы.

Премирование за якобы хороший матч против Зари (хотя он не был хорошим) не помогло Колосу – немотивированный ЛНЗ прибил "хлеборобов" на их поле, забив три гола. На этом фоне выгодно выделяются результаты Миная. В течение последнего месяца закарпатцы отобрали очки у Руха (1:1), а также победили Черноморец (2:0) и Ворсклу (3:2 после 0:2 на середину второго тайма).

Неудача постигла только в Ровно, где Верес вынес "лис" со счетом 3:1. Сегодня "народному клубу" необходимо провернуть то же самое с Александрией, хотя устроит и ничья – у команды Олега Шандрука есть преимущество в личных встречах над закарпатцами, а Металлист 1925 вряд ли выживет. До выхода из зоны плей-офф не хватает аж пяти баллов, поэтому вряд ли удастся избежать переходных матчей.

До сих пор ровенчане выглядели нестабильно. То эффектно прибьют Минай, то отскочат с Зарей, то классно отзащищаются с Динамо, перед этим безнадежно проиграв Руху. Александрия примерно такая же, только результаты хуже – победой над СК Днепр-1 неделю назад "аграрии" прервали 7-матчевую безвыигрышную серию. Позитива и негатива в игре обеих команд примерно одинаковое количество.

Оболонь же может покинуть четверку аутсайдеров. Отставание от спасительной двенадцатой позиции составляет всего три зачетных балла, поэтому победа над Ворсклой в сегодняшней встрече способна закрутить интригу на максимум. Киевляне не знают поражений на протяжении шести туров подряд, расписав пять ничьих и переиграв ЛНЗ две недели назад.

Полтавчане же в восьми последних матчах чемпионата потерпели семь поражений, последний раз триумфовав аж 9 марта. "Зелено-белые" после прорыва в финал Кубка откровенно подзабили на чемпионат, выдав 5-матчевую серию поражений серию, но ставка прогорела – Шахтер в среду одолел подопечных Сергея Долганского. А отрыв от зоны плей-офф за выживание сократился всего до четырех пунктов.

Прогноз на все матчи в битве за выживание – все решится в последнем туре. У команд нет критических или неожиданных потерь в составе, и все они примерно одинаковы по силе. В общем как-то не верится в победы представителей андер-4, но на самом деле все может решить рандом или какое-то неигровое обстоятельство (тревоги, ошибки арбитров, нефарт, травма, и т.д.)...

ЛНЗ – Заря: забьет ли Герреро 10-й гол?

Черкасчане и луганчане решили все турнирные задачи на этот сезон. Новичок УПЛ заскочил аж на седьмую позицию, а старожил сохранил прописку в элите неделю назад. Искать мотивацию еще и на лично встречу при таких условиях сложно.

ЛНЗ хотя бы могут премию какую-то выписать, а Заре в лучшем случае отдадут деньги за осеннюю победу над Брейдабликом. Но это не точно, как говорится. Впрочем, одному футболисту в составе "черно-белых" не надо дополнительного настроя – Эдуардо Герреро может забить свой 10-й гол в текущем чемпионате.

Не то, чтобы это что-то давало в борьбе за лучшего бомбардира, но 10 голов выглядят очень красиво для потенциальных покупателей – и они будут влиять на зарплату. Во встрече с Вересом в предыдущем туре Эдуардо был очень близок к этому, однако форварду немного не повезло.

Именно результативность Герреро представляет наибольший интерес в матче ЛНЗ – Заря. Будем откровенны – никто не ожидает увидеть здесь феерию, да и включать его отдельно мало кто захочет. Но для ценителей игры сильных нападающих данный поединок может стать самым интересным.

Прогноз "Футбол 24" – Герреро забьет 10-й гол, а в матче все решит рандом

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