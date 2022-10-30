– Мы уступили 1:3, но, если честно, то игра была неплохая. Мне понравилось, как мы действовали, особенно в первые 20 минут. Все получалось, но не хватает концентрации. Допустили две ошибки и пропустили два гола. Сделали хороший подарок Динамо. Мы готовились и просили не играть через центр, но обрезались и сразу получили контратаку.

А второй гол – вообще "шедевр", что-то говорить... Самое главное, что ребята не остановились, забили в конце первого тайма и вернулись в игру. Вышли на второй тайм с хорошим настроением показать себя. Были моменты, чтобы сравнять счет, но забить не удалось. А Динамо наоборот забило еще. Поздравляю Киев. Будем работать дальше, чтобы показывать более качественный футбол, а не такой, как сегодня. Досадно, что из-за ошибок ребят мы пропускаем мячи.

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– Что вам нужно, чтобы немного поднять команду в турнирной таблице?

– Я думаю, что больше всего нужно время. У нас полностью новая команда собиралась. Нельзя сыграться за один-два месяца. Плюс у нас в стране – война. Те сборы, которые мы проводили... Не было ни нормальных спаррингов, не было возможности нормально подготовиться.

Но сейчас у нас весь чемпионат непонятный. То же Динамо сколько уже потеряло очков. Тот же Шахтер. Но главное, что чемпионат проходит, и мы играем. Ребятам, которые нас защищают, нужны эмоции. Многие фанаты сейчас воюют, защищают нашу страну. Это главное. Если проведем чемпионат до конца, будем играть в еврокубках. Нужно терпение. Главная победа – это победа нашей страны над Россией. А потом все настроится, уже будут приходить люди. Надо набраться терпения, а когда победим, все будет хорошо, – резюмировал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

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